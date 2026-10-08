Minikler için keşif alanı: Yavuz Sultan Selim Anaokuluna yeni kütüphane

Okula yeni bir öğrenme mekânı kazandırıldı:

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Anaokulu bünyesinde kurulan yeni kütüphane, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış, okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve kentteki kültür kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

vurgulamalar ve katkı yapanlar:

Törende konuşan Tekirdağ Namık Kemal İl Halk Kütüphanesi Müdürü Gülcan Keloğlu, kütüphanelerin ve erken yaşta okuma alışkanlığı kazanmanın önemine dikkat çekti; bu tür mekânların çocukların zihinsel ve sosyal gelişiminde büyük rol oynadığını vurguladı. Yavuz Sultan Selim Anaokulu Müdürü Dr. Özge Karaevli ise anaokuluna kütüphane kazandırılmasına katkı sağlayan kurumlara ve hayırseverlere teşekkür etti.

açılış anı ve etkinlikler:

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılış kurdelesi, törene katılan protokol üyeleri ile birlikte minik öğrenciler tarafından coşkuyla kesildi. Emeği geçen hayırseverlere plaket takdim edildi; öğrenciler kütüphanedeki kitapları inceleyerek keyifli anlar yaşadı. Program, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Gezici Kütüphanesi'nin minik ziyaretçilere açılması ve çocukların gezici kütüphaneyi gezmesiyle sona erdi.

Açılışa Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz, Milli Eğitim Şube Müdürü Fazlı Çiçek, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okula kazandırılan bu alanın, erken yaşta okuma alışkanlığını güçlendirerek öğrencilerin öğrenme deneyimini zenginleştirmesi hedefleniyor.

TEKİRDAĞ İL KÜLTÜR MÜDÜRÜ ÖMER FARUK KARAKÜÇÜK VE MİNİK ÖĞRENCİLER KURDELEYİ KESTİ.