Muratlı'da bahçe görevlilerine müdahaleden çok bildirim odaklı güvenlik eğitimi

Eğitim programı ve katılımcılar:

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde düzenlenen program, Muratlı Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Eğitime ilçe genelindeki okul bahçe görevlilerinin yanı sıra Muratlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öz de katıldı. Programı Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hazırladı ve sunumlar emniyet görevlileri tarafından yapıldı.

Güvenlik, yetki sınırları ve iletişim:

Eğitimde, okul çevrelerinin güvenliği ile riskli ve olumsuz durumlarla karşılaşıldığında izlenecek adımlar üzerinde duruldu. Yetkililer, görevlilerin okul yerleşkesinin fiziki sınırları içindeki gözetim rolleri olduğunu; izinsiz giriş veya olumsuz durumlarda doğrudan müdahale etmek yerine öncelikle okul yönetimi, 112 Acil Çağrı Merkezi veya ilgili kolluk birimlerine bildirimde bulunulması gerektiğini vurguladılar.

Bir olay yaşandığında olay yerindeki delillerin korunmasının önemine dikkat çekildi. Şüphelilerin eşkal ve tespit bilgilerinin doğru şekilde kolluk kuvvetlerine iletilmesi, 112 ve okul yetkilileriyle hızlı iletişim kurulmasının olayların aydınlatılmasında belirleyici olduğu ifade edildi. Öğrencilerle iletişimde ise Güvenli Eğitim İletişimi yaklaşımının benimsenmesi, mahremiyet ve gelişim özelliklerine uygun davranılması gerektiği hatırlatıldı.

Pratik uygulama: el dedektörleri ve yetkilendirme:

Seminerde ayrıca el dedektörlerinin kullanım usulleri, yetkilendirme protokolleri ve yasal sorumluluklar ayrıntılı biçimde ele alındı. Cihazların doğru kullanımına ilişkin uygulamalı gösterimler yapıldı ve katılımcıların uygulama sırasında karşılaştığı sorular yanıtlandı.

Yetkililer, okul çevresindeki metruk binaların risk taşıması halinde durumun ilgili birimlere bildirilerek gerekli önlemlerin alınmasının önemine de dikkat çekti. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

TEKİRDAĞ'IN MURATLI İLÇESİNDE OKULLARDA GÖREV YAPAN BAHÇE GÖREVLİLERİNE YÖNELİK KAPSAMLI BİR EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.