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DPÜ oryantasyonunda Tarih Birliği kampüste ilgi odağı oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde 7-8 Ekim oryantasyon günlerinde Tarih Birliği Topluluğu, yoğun üye katılımıyla topluluklar arasında öne çıktı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 20:29

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

DPÜ oryantasyonunda Tarih Birliği kampüste ilgi odağı oldu

DPÜ oryantasyonunda Tarih Birliği kampüste ilgi odağı oldu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) 7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen Oryantasyon Günleri'nde Tarih Birliği Topluluğu stant çalışmalarıyla yoğun ilgi gördü. Kampüs içindeki tanıtım alanında yapılan etkinlikler yeni öğrenciler tarafından büyük katılımla karşılandı ve topluluk kısa sürede dikkat çekti.

Stant çalışmaları ve üye yoğunluğu:

Topluluğun tanıtım standı, konuşma ve bilgilendirme materyalleriyle öğrencilere ulaşmayı başardı. Etkinlik boyunca gelen yoğun başvurular ve stant etkileşimi, Tarih Birliği'nin oryantasyon sürecinde gözle görünür bir başarı yakaladığını gösterdi. Bu katılım, topluluğun kampüs içindeki ağırlığını ve gençler arasındaki popülaritesini pekiştirdi.

Başkanın değerlendirmesi ve teşekkürler:

Tarih Birliği Topluluğu Başkanı Semih Pehlivan, oryantasyon sonrası yaptığı açıklamada elde edilen katılımın topluluğun üniversitedeki gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Pehlivan, "Oryantasyonda elde ettiğimiz bu rekor katılım, Tarih Birliği’nin DPÜ’deki en güçlü gençlik hareketi olduğunu bir kez daha gösterdi" diyerek memnuniyetini ifade etti.

Pehlivan ayrıca destek verenlere teşekkür etti; sözlerine göre bu başarının oluşmasında Birlik Vakfı Kütahya İl Başkanı Ali İhsan Özdemir ile Genç Birlik Başkanı Erdem Can ve yeni katılan tüm üyelerin emeği önemli rol oynadı. Topluluk, oryantasyon dönemiyle birlikte hem üye sayısını artırmayı hem de kampüs içi görünürlüğünü kalıcı kılmayı hedefliyor.

Bu tür yoğun katılımlar, üniversite topluluklarının kuruluşundan itibaren sürdürülebilir faaliyetlere geçişinde belirleyici oluyor. Tarih Birliği'nin oryantasyondaki başarısı, gelecek programlar ve eğitim etkinlikleri için sağlam bir zemin oluşturuyor.

ÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NDE (DPÜ) 7-8 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENEN ORYANTASYON GÜNLERİ’NDE...

ÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ’NDE (DPÜ) 7-8 EKİM TARİHLERİNDE DÜZENLENEN ORYANTASYON GÜNLERİ’NDE TARİH BİRLİĞİ TOPLULUĞU, YOĞUN İLGİ GÖREREK ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI ARASINDA ÖNE ÇIKTI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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