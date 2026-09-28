MKE'de hayatını kaybeden işçi Kırıkkale'de toprağa verildi

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında 27 Eylül'de meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki Ferhat Öz, memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı. Öz'ün cenazesi, Ankara'daki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kırıkkale'ye getirildi.

Cenaze töreni ve katılımcılar:

Nokta Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına devlet ve kurum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törene Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Rüfai Şahin, Belediye Başkanı Ahmet Önal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hasan Acar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık, MKE yöneticileri, merhumun mesai arkadaşları, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza süreci ve aile bilgileri:

Kaza, MKE Gazi Fişek Fabrikası'nın su ısıtma merkezi'nde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana geldi. Olayda hayatını kaybeden Ferhat Öz'ün evli ve bir çocuk babası olduğu, yakınlarının ve kurum yetkililerinin taziyeleri kabul ettiği bildirildi. İkindi namazının ardından gerçekleştirilen defin işlemleriyle Öz son yolculuğuna uğurlandı.

Tören sırasında yetkililer ve katılımcılar, kazanın ardından yaşanan zararın ve ailenin acısının paylaşıldığını belirterek, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti. Cenaze töreni, kentte derin bir üzüntüyle sona erdi.

MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU (MKE) GAZİ FİŞEK FABRİKASI'NDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA MEYDANA GELEN İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN 31 YAŞINDAKİ FERHAT ÖZ, MEMLEKETİ KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.