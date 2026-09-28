Mobil radar Kuşadası açıklarında lastik bottaki 24 düzensiz göçmeni ortaya çıkardı

Kuşadası açıklarında sahil güvenlik müdahalesi

Kuşadası açıklarında görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri, mobil radar sistemi aracılığıyla tespit edilen bir lastik botu durdurarak içindeki 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayda tespit ve müdahale aşamasında MORAD-13 mobil radarı ile KB-87 botu kullanıldı.

Olayın tespiti:

Sahil Güvenlik Mobil Radarı MORAD-13 tarafından lastik bot içerisinde bir grup kişinin bulunduğu tespit edildi. Tespit sonrasına görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu KB-87 harekete geçerek hareket halindeki fiber karinalı lastik botu durdurdu ve ekibini bota yaklaştırıp olay yerine intikal etti.

Yakalama ve işlemler:

Lastik botta bulunan toplam 24 kişi arasında 21 Irak vatandaşı, 1 Suriye, 1 Sudan ve 1 Orta Afrikalı bulunuyordu. Yakalanan göçmenlerin kimlik tespit ve işlem süreci Sahil Güvenlik tarafından sürdürülüyor; resmi işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Bu tür mobil radar kaynaklı tespitlerin, deniz yoluyla yapılan düzensiz geçişlerin erken safhada engellenmesi ve insani müdahalenin hızlıca yapılmasında etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

MOBİL RADAR TESPİT ETTİ, DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI