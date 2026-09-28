Pendik'te makas atan sürücüye 90 bin lira ceza, araç 60 gün trafikten men

Olayın detayları:

Pendik ilçesinde, Doğu Mahallesi İlhami Soysal Bulvarı üzerinde 27 Eylül tarihinde seyir halinde makas atan bir sürücünün trafikte tehlike oluşturduğu tespit edildi. Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen denetim ve görüntü incelemeleri sonucunda belirlendi.

Plaka sorgusu ile kimlik bilgileri tespit edilen şahsın M.T. (30) olduğu belirlendi ve şüpheli yakalandı. Yapılan incelemede sürücünün ardı ardına birden fazla şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kayıt altına alındı.

Uygulanan yaptırımlar:

Şüpheliye ilişkin idari soruşturma kapsamında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 46/2-G maddesi gereğince işlem yapıldı. Sürücü M.T.'ye trafik güvenliğini tehlikeye düşürme fiili nedeniyle 90 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve kullanmış olduğu araç ise 60 gün trafikten men edildi. Uygulanan yaptırımlar, trafik düzeni ve güvenliğinin korunmasına yönelik rutin denetimlerin bir parçası olarak kayda geçirildi.

PENDİK'TE SEYİR HALİNDE MAKAS ATARAK İLERLEYİP TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN ŞAHSA 90 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDIQ