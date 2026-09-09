Motokuryeler alevlerle mücadele eden ekiplere yardım taşıdı

Motokuryeler yardım için bölgeye yöneldi:

Antalya'nın Aksu ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve 3'üncü gününe giren orman yangınına müdahale devam ediyor. Havadan ve karadan sürdürülen çalışmalara, farklı kurumların yanı sıra vatandaşlar da çeşitli şekillerde destek sağlıyor. Bu destekler arasında motosikletli kuryelerin gönüllü çabası öne çıktı.

Hangi malzemeler taşındı:

Motokuryeler, paket servis çantalarını su, ayran ve ilk yardım malzemeleriyle doldurarak sahadaki personelin ihtiyaçlarına hızlı erişim sağladı. Kısa sürede ulaştırılan temel malzemeler ekiplerin dinlenme ve ilk müdahale gereksinimlerini karşıladı.

Sağlanan destek ve sahadaki rolü:

Kuryeler sadece malzeme teslim etmekle kalmadı; ekiplerin bulunduğu noktalara erişim sağlayıp lojistik destek sundu ve gerektiğinde söndürme çalışmalarına yardım etti. Yerel dayanışmanın bir parçası olan bu çabalar, yangınla mücadelede saha içi koordinasyona katkı verdi.

ANTALYA’DA ÖNCEKİ GÜN BAŞLAYAN VE 3’ÜNCÜ GÜNÜNE GİREN ORMAN YANGININDA MOTOKURYELER SAHADA ALEVLERLE MÜCADELE EDEN SÖNDÜRME EKİPLERİNE YARDIM İÇİN SEFERBER OLDU.