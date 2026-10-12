Motor arızasıyla sürüklenen tekne Didim sahiline getirildi

Olayın gelişimi:

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında bulunan bir özel teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi alındı. Olay yerine intikal eden ekipler, teknede bulunan 2 şahıs için kurtarma çalışmalarına başladı.

sahil güvenlik müdahalesi ve tahliye:

Edinilen bilgiye göre, bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucu bahse konu özel tekne, içindeki iki kişiyle birlikte Cennetköy Plajı'na intikal ettirildi.

Kurtarılan kişilerin ilk kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili olarak yetkililer, benzer durumlarda zamanında yardım çağrısının önemine dikkat çekti.

DİDİM'DE SÜRÜKLENEN TEKNEDEKİ 2 KİŞİ KURTARILDI