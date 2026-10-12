Güvercinlerle kurulan dostluk: emekli başçavuş 40 kuşuna aylık 10 bin lira harcıyor

emekli başçavuşun güvercin bakımı

Erzurum'da yaşayan emekli kıdemli başçavuş Ahmet Özkalıpçı (58), çocukluk ve gençlik yıllarından beri ilgi duyduğu Şebap güvercinlerini 2019'da emekli olduktan sonra düzenli olarak bakmaya başladı. Yakutiye ilçesi Gürcükapı semtinde kiraladığı evi kuşlarına ayıran Özkalıpçı'nın sürüsünde 'Miski' ve 'Gök' diye tanımladığı türler bulunuyor.

emeklilik, vakit ve mekan ihtiyacını karşıladı:

Özkalıpçı, 32 yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde astsubay olarak görev yaptıktan sonra Erzurum'da emekli oldu ve uzun zamandır ertelediği bu hobisine zaman ayırmaya başladı. Kendisinin ifadesiyle emeklilik, bu kuşlarla ilgilenmek için fırsat verdi ve bugün yaklaşık 7 yıldır onlarla uğraşıyor.

giderler, kira ve sosyal boyut:

Kuşların barındığı yer için 3+1 sobalı bir ev kiralanmış durumda; evin aylık kirası 3 bin 500 lira. Elektrik, su, yem ve kışın soba masraflarıyla birlikte Özkalıpçı aylık maliyetinin yaklaşık 10 bin lira olduğunu belirtiyor. Evde arkadaşlarla vakit geçiriliyor, soba yakılıyor ve yapılan sohbetler kuş bakımının sosyal ve paylaşımcı boyutunu öne çıkarıyor.

Yaklaşık 40'a yakın güvercini bulunan Özkalıpçı, kuşlarının toplam değerinin milyonlara ulaşabileceğini söylüyor ancak bunları maddi kazanç amacıyla beslemediğini vurguluyor. 'Ben kuşlarıma fiyat biçemiyorum' diyerek, edindiği dostlukların kuşların maddi değerinden çok daha kıymetli olduğunu ifade ediyor. Evde birkaç arkadaşla bir bardak çay eşliğinde yapılan muhabbetlerin kendisine büyük zevk verdiğini anlatıyor.

Özkalıpçı'nın öyküsü, bir hobinin emeklilik döneminde nasıl sosyal bir alan ve yaşam tarzı haline geldiğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor; hem bakım masrafları hem de sosyal ilişkiler bu uğraşın merkezinde yer alıyor.

YAKLAŞIK 40 GÜVERCİNİ BULUNAN EMEKLİ KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ AHMET ÖZKALIPÇI, KUŞLARI İÇİN 3+1 SOBALI BİR EV KİRALARKEN AYLIK 3 BİN 500 LİRA KİRA ÖDÜYOR.