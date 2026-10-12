Muğla'dan döneme veda: hava ekiplerine teşekkür belgesi

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında görev alan hava aracı personelini ziyaret ederek teşekkür belgelerini takdim etti. Görevleri 15 Ekim itibarıyla sona erecek ekiplere gösterdikleri çalışmalar nedeniyle şükran sunuldu.

ziyaret ve takdim:

Ziyaret programında Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan de hazır bulundu. Ülküdür, personelle bir araya gelerek katkıları için teşekkür belgelerini bizzat verdi ve sezon boyunca yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

konuşulan üsler ve görev sahaları:

Takdim edilen belgeler, Muğla'da Fethiye, Dalaman Havalimanı, Marmaris, Yatağan ve Menteşe ile Aydın'da Kuşadası, Koçarlı ve Kuyucak üslerinde konuşlu hava aracı ekiplerine verildi. Ziyaretler, saha ekiplerinin sezon boyunca gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalar nedeniyle bir teşekkür ve takdir niteliği taşıdı.

Yetkililer, bu tür takdirlerin ekip moraline katkı sağladığını belirterek sezon sonu itibarıyla görevlerini tamamlayacak personele başarılar diledi.

MUĞLA’DA YANGINLA MÜCADELE EDEN HAVA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR BELGESİ