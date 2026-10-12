Dolar 49,3322 +0,15%
Euro 55,3160 +0,23%
Bist 12.198,88 -0,55%
Altın Gram 6.673,84 -0,20%
EUR/USD 1,1208 +0,02%
Brent Petrol 104,39 -0,32%
--°

Muğla'dan döneme veda: hava ekiplerine teşekkür belgesi

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2026 yangın sezonunda görev yapan ve 15 Ekim'de görevleri sona erecek hava aracı ekiplerine teşekkür belgesi verdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Muğla'dan döneme veda: hava ekiplerine teşekkür belgesi

Muğla'dan döneme veda: hava ekiplerine teşekkür belgesi

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, 2026 yılı orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında görev alan hava aracı personelini ziyaret ederek teşekkür belgelerini takdim etti. Görevleri 15 Ekim itibarıyla sona erecek ekiplere gösterdikleri çalışmalar nedeniyle şükran sunuldu.

ziyaret ve takdim:

Ziyaret programında Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve Havacılık İşletme Müdürü İlker Yaslan de hazır bulundu. Ülküdür, personelle bir araya gelerek katkıları için teşekkür belgelerini bizzat verdi ve sezon boyunca yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaptı.

konuşulan üsler ve görev sahaları:

Takdim edilen belgeler, Muğla'da Fethiye, Dalaman Havalimanı, Marmaris, Yatağan ve Menteşe ile Aydın'da Kuşadası, Koçarlı ve Kuyucak üslerinde konuşlu hava aracı ekiplerine verildi. Ziyaretler, saha ekiplerinin sezon boyunca gösterdikleri üstün gayret ve özverili çalışmalar nedeniyle bir teşekkür ve takdir niteliği taşıdı.

Yetkililer, bu tür takdirlerin ekip moraline katkı sağladığını belirterek sezon sonu itibarıyla görevlerini tamamlayacak personele başarılar diledi.

MUĞLA’DA YANGINLA MÜCADELE EDEN HAVA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR BELGESİ

MUĞLA’DA YANGINLA MÜCADELE EDEN HAVA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR BELGESİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Emniyet sahada: Erdem Çağlar öğretmen ve öğrencilerle buluştu
images

Tır ile otomobil çarpıştı: Çobanlar çıkışında 1 yaralı
images

Gevaş'ta hızlı müdahaleyle ev yangını büyümeden söndürüldü
images

Alkollü araçta bulunan arkadaş, denetimde 'buradan kaçarım, yakalanmam' dedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emniyet sahada: Erdem Çağlar öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Tır ile otomobil çarpıştı: Çobanlar çıkışında 1 yaralı

Şeyhler köyünde 1776'dan beri süren birlik ve beraberlik hayrı

Aşılarla ağır hastalık riski azalıyor, takvim takip edilmeli

TREND HABERLER

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi