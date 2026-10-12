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Aydıncık'ta 2 bin 100 metrelik hatla su kesintileri sona erdi

MESKİ, Aydıncık Yeni Mahalle'de 2 bin 100 metre HDPE içme suyu hattı döşeyerek basınç yetersizliği ve yüksek kesimlerdeki su kesintilerini giderdi.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Aydıncık'ta 2 bin 100 metrelik hatla su kesintileri sona erdi

Aydıncık'ta içme suyu altyapısı yenilendi

MESKİ Genel Müdürlüğü, Aydıncık ilçesi Yeni Mahalle'de yürüttüğü çalışmayla uzun süredir devam eden basınç yetersizliği ve sık su kesintilerini kalıcı olarak giderdi.

Çalışmanın kapsamı ve teknik detaylar:

İdare tarafından yapılan yenileme kapsamında 180 ve 200 milimetre çaplarında toplam 2 bin 100 metre HDPE boru kullanılarak mevcut içme suyu şebekesi baştan sona yenilendi. Eski hatların zaman içinde yıpranması sonucu Kamaş Caddesi ile Tehneldere ve Kıbrıs sokak çevresinde sık arızalar meydana geliyordu; özellikle yüksek kesimlerde yeterli basınç sağlanamıyordu.

Vatandaş memnuniyeti ve yerel değerlendirmeler:

Yeni Mahalle Muhtarı Volkan Gözmen, bölgede daha önce sık sık arızalar yaşandığını belirterek, 'Büyükşehir Belediye Başkanımıza bildirdik. Kendisi hemen bir ekip gönderdi. MESKİ ekibi boruları yeniledi; vatandaşlar artık suya rahatça ulaşıyor. Başkan Vahap Seçer'e teşekkür ederim' dedi. Çalışmanın tamamlanmasıyla bölge halkı kesintisiz suya erişmeye başladı.

MESKİ Aydıncık Şube Şefliği İçme Suyu Birim Sorumlusu Kasım Göbülü, Kamaş Caddesi'ndeki eski hatların arızalara neden olduğunu ve Tehneldere ile Kıbrıs sokaklarında su rezervinin yetersiz kaldığını aktardı. Göbülü, 'Yeni Gülnar-Aydıncık bağlantı yolu nedeniyle hattın yenilenmesi bizim için de öncelikliydi. Program dahilinde 2 bin 100 metrelik yenileme çalışmalarımız tamamlandı' ifadelerini kullandı.

Yenileme çalışması ile bölgedeki basınç sorunları giderildi ve yüksek kotlardaki abonelerin su erişiminde yaşanan kesintiler sonlandırıldı. Projede tercih edilen HDPE boruların, uzun dönemli dayanıklılık sağlayarak arıza riskini azaltması hedeflendi.

MESKİ, kent genelinde içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik benzer yatırımlarını sürdürürken, arızaları azaltmak ve vatandaşların kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını devam ettiriyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AYDINCIK...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, AYDINCIK İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 2 BİN 100 METRELİK İÇME SUYU HATTI YENİLEME ÇALIŞMASIYLA BÖLGEDE YAŞANAN BASINÇ YETERSİZLİĞİ VE SU KESİNTİSİ SORUNUNU GİDERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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