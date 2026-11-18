kesinti sırasında pratik çözüm:

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Özgür Caddesi'nde berberlik yapan Muhammet Sözbir, müşterisini tıraş ettiği sırada yaşanan elektrik kesintisinde mağduriyet oluşmaması için alışılmadık bir yöntem uyguladı. Elektrikler gidince motosikletini dükkanın içerisine alıp farını açan Sözbir, far ışığıyla tıraşı tamamladı.

olay ve uygulama:

Sözbir, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Elektrik kesintisi olmuştu. Müşterim mağdur olmasın diye motosikleti dükkanın içerisine aldım. Motosikletin farlarını açarak tıraşa devam ettik".

Sözbir, müşterinin mağdur olmaması için böyle davrandığını vurguladı.

KOCAELİ'NİN GEBZE İLÇESİNDE ELEKTRİKLERİN KESİLMESİ ÜZERİNE MOTOSİKLETİNİ İŞ YERİNE SOKAN BERBER, FAR IŞIĞINDA MÜŞTERİSİNİN TIRAŞINI TAMAMLADI.