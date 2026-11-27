Kaza anı ve görüntüler:

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesinde meydana gelen kazada, seyir halindeki motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki otomobile çarptı. Olay anı, yakındaki güvenlik sistemine bağlı kamera tarafından kaydedildi.

Çarpışmanın görüntüleri ve söz konusu anlar:

Güvenlik kamerası kayıtlarında; motosikletin iş yeri önünden seyrettiği, aniden yön kontrolünü yitirerek park halindeki araca çarptığı görülüyor. Çarpma anında oluşan hareket, kayıtta net şekilde izlenebiliyor ve etkisi kısa sürede çevreye yansıyor.

Kayıtlarda ayrıca iş yerindeki kişilerin panikle dışarıya çıktığı anlar da yer alıyor; bu tepki, çarpmanın şiddetinin ve olayın yarattığı şaşkınlığın görsel olarak kayda geçmesini sağlıyor.

Olayın kaydedilmesi ve sonraki süreç:

Kaza sonrası olay yerinde yaşananlar kameraya yansırken, görseller yetkililere ve ilgililere referans oluşturabilecek nitelikte. Olayın tüm detayları ve sorumluluk değerlendirmesi, yetkili birimler tarafından yapılacak inceleme ile netleşecek.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTİĞİ MOTOSİKLET, YOL KENARINDA PARK HALİNDE BULUNAN OTOMOBİLE ÇARPTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.