Operasyonun ayrıntıları:

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sırasında, Ceyhan ilçesi Doruk Mahallesinde bir ihbardan hareket etti. İstihbarat bilgileri, hakkında kesinleşmiş cezaları bulunan bir firarinin zeytin işçisi kılığında bölgeye geldiği ve bir arazide kurulu çadırda saklandığı yönündeydi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipleri gören Y.C. (45), çadırdan çıkıp kaçmaya çalıştı. Kaçma girişimi kısa sürede sonlandırıldı ve şahıs, çadırdan çıkarılır çıkarılmaz jandarma tarafından yakalandı. Olay yerindeki ilk işlemlerin ardından Y.C. jandarma birimine teslim edildi.

Hukuki süreç ve teslim:

Jandarmadaki işlemlerinin ardından UYAP üzerinden yapılan sorgulamada, Y.C.'nin 'birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 26 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Adli makamlara sevk edilen Y.C., işlemlerinin tamamlanmasının ardından ilgili cezaevine teslim edildi. Adana İl Jandarma Komutanlığı, bölgede aranan diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

ADANA’DA JANDARMA EKİPLERİ, HAKKINDA 26 YIL 6 AY 22 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİNİ, ZEYTİN İŞÇİSİ OLARAK GELDİĞİ CEYHAN’DA BİR ARAZİDE SAKLANDIĞI ÇADIRDA YAKALADI. KAÇMAYA ÇALIŞAN HÜKÜMLÜ, EKİPLER TARAFINDAN KISKIVRAK YAKALANDI.