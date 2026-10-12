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Motosiklet havaya savruldu: güvenlik kamerası kaydetti

Bandırma'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; motosiklet sürücüsü havaya savruldu, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 09:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Motosiklet havaya savruldu: güvenlik kamerası kaydetti

Motosikletin havaya savrulduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün havaya savrulduğu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nasıl oldu:

Olay, Bandırma-Gönen yolu üzerinde, Sunullah Mahallesi 926. Sokak ile ana yolun kesiştiği noktada gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Müjdat Ş. (40) yönetimindeki 59 ALZ 690 plakalı otomobil emniyet şeridine girerek 926. Sokak'a dönmek istedi. Aynı yönde ilerleyen Bekir Mesut B. (23) idaresindeki 43 ADH 963 plakalı motosiklet, otomobilin arka kısmına çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü savrularak kısa süreliğine havaya yükseldi.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bekir Mesut B. ile otomobilde bulunan Melike D. (23), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde Bekir Mesut B.'nin bilincinin açık olduğu ve kalça kemiğinde kırık tespit edildiği bildirildi. Melike D.'nin de kazada yaralandığı kaydedildi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı; olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın anbean kaydedildiği güvenlik kamerası görüntüleri, olayın dinamikleri ve sorumluluk sorusunu aydınlatmada önemli veri sağlıyor.

BANDIRMA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

BANDIRMA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE MOTOSİKLETİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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