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Rektör Kuyrukluyıldız nitelikli bilim üretimi için laboratuvar altyapısını değerlendirdi

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı'nda cihaz ve altyapıyı inceledi; etkin kullanımın önemine vurgu yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:18

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Rektör Kuyrukluyıldız nitelikli bilim üretimi için laboratuvar altyapısını değerlendirdi

ziyaretin kapsamı:

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, üniversite bünyesindeki Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu. Laboratuvar yetkililerinden cihazların kullanım alanları ve yürütülen araştırmalardaki işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

altyapı ve araştırma olanakları:

Kuyrukluyıldız, mevcut cihaz ve teknik altyapıyı yerinde değerlendirerek laboratuvarın sunduğu araştırma imkânlarını inceledi. Nitelikli bilimsel çalışmaların sürdürülebilmesi için güçlü araştırma altyapısının önemine dikkat çekti ve altyapının etkin kullanımının bilimsel üretkenliği artıracağını vurguladı.

yürütülen çalışmalara destek ve beklentiler:

Rektör, laboratuvarda yürütülen projeler hakkında bilgi alıp akademisyenlere başarı diledi. Ziyaretin, laboratuvar kaynaklarının daha verimli kullanılmasına, araştırma kapasitesinin geliştirilmesine ve kurum içi iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

EBYÜ REKTÖRÜ KUYRUKLUYILDIZ LABORATUVARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

EBYÜ REKTÖRÜ KUYRUKLUYILDIZ LABORATUVARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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