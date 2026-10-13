Rektör Kuyrukluyıldız nitelikli bilim üretimi için laboratuvar altyapısını değerlendirdi

EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Merkezi Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı'nda cihaz ve altyapıyı inceledi; etkin kullanımın önemine vurgu yaptı.