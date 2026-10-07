Mudanya'da çatıda bekleyiş: ev sahibi yıkımın mahkemeye ertelenmesini sağladı

Mudanya Ayazma'da çatıda bekleyiş

Bursa'nın Mudanya ilçesinin Ayazma sahil bölgesinde, imar barışına başvuruları çeşitli gerekçelerle reddedilen bazı yapıların yıkımı için bölgeye gelen belediye ekipleri ile vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı. Bölgeye yapılan müdahale sırasında 69 yaşındaki Ahmet Kunuk, yıkımı engellemek amacıyla evinin çatısına çıktı ve burada bekleyerek direnç gösterdi.

Olayın gelişimi:

Yıkım ekiplerinin gelişine tepki gösteren mahalle sakinleriyle birlikte Kunuk da ekiplerin çağrılarına uymadı. Gerilim anında bir jandarma personeli, Kunuk ile konuşmak ve onu aşağı indirmek amacıyla itfaiye aracının üzerine çıkarak çatıya seslendi. Tüm uyarılara rağmen Kunuk çatıda beklemeyi sürdürdü; bu sırada alanda tansiyon yükseldi fakat fiziksel müdahaleye yol açmayacak şekilde önlemler uygulandı.

Görüşmeler ve hukuki durum:

Kunuk'un avukatlarının devreye girmesiyle belediye yetkilileriyle görüşmeler başlatıldı. Yapılan görüşmelerin ardından belediye ekipleri bölgeden geri çekildi ve Kunuk da çatıda bekleyişini sonlandırarak aşağı indi. Olay sonrası belediye ekipleri durumu tutanak altına aldı. Yapılan değerlendirme sonucunda, devam eden mahkeme süreci gözetilerek yıkım işleminin mahkeme kararı kesinleşinceye kadar durdurulmasına karar verildi.

Ayazma'daki bekleyiş saatler sonra son bulurken, konu yargı sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden değerlendirilecek. Taraflar arasında sağlanan gecikme, yıkım kararının hukuki çerçevede ele alınmasını sağlayacak.

69 YAŞINDAKİ EV SAHİBİ AHMET KUNUK, EVİNİN ÇATISINA ÇIKARAK YIKIM EKİPLERİNE DİRENDİ.