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Ordu'da jandarma çözdü: evden altın ve 40 bin lira çalan iki kişi tutuklandı

Ordu Ortaköy'de bir ikametten 3 cumhuriyet, 7 çeyrek, 5 bilezik ve 40 bin lira çalındı; JASAT şüphelileri M.Ş. (30) ve H.K. (29) yakalayıp tutukladı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ordu'da jandarma çözdü: evden altın ve 40 bin lira çalan iki kişi tutuklandı

olayın detayları:

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bir ikametten ziynet eşyaları ile nakit para çalındı. Olayda 3 cumhuriyet altını, 7 çeyrek altın, 5 altın bilezik ve 40 bin lira kaybolduğu bildirildi.

soruşturma ve yakalama:

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) kısa sürede geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda olayın şüphelilerinin M.Ş. (30) ve H.K. (29) olduğu belirlendi.

Yürütülen operasyonla şüpheliler gözaltına alındı. Jandarma, çalınan ziynet eşyalarının şüpheliler tarafından Giresun'da faaliyet gösteren kuyumculara satıldığını tespit etti. Zanlılar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından devam ettiriliyor.

JANDARMA EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK...

JANDARMA EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİKLERİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANARAK CEZA İNFAZ KURUMUNA TESLİM EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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