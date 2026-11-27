Mudurnu'da traktörden düşen yolcu yaşamını yitirdi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki bir traktörden düşen yolcu, aracın altında kalması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Mudurnu-Taşkesti kara yolu Kovucak köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi.

Kaza anı ve yaralanma:

Edinilen bilgiye göre, sürücü K.C. idaresindeki traktör Taşkesti’ye odun götürüyordu. Köprü üzerindeki kasiste traktörün sarsıldığı sırada kapının açılması sonucu yolcu olan Hakan Menteş (41) yola düştü. Hareket halindeki traktörün altında kalan Menteş ağır yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralı olarak ambulansla Mudurnu İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Menteş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HAKAN MENTEŞ