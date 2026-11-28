muş merkezli operasyonun ayrıntıları:

Muş Valiliği açıklamasına göre, 23 Kasım 2026 tarihinde Muş merkezli olmak üzere Bursa, Çanakkale, Diyarbakır ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon, tefecilik ve senedin yağması suçlarına yönelik yürütüldü.

gözaltı ve tutuklama sayıları:

Toplam 37 şüpheliye yönelik başlatılan çalışmada, 35 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 27 şüpheli tutuklanırken, 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

soruşturmanın kapsamı ve ilerleyişi:

Muş Valiliğinin duyurusunda operasyona ilişkin bu sayıların oluştuğu bildirildi. Yapılan açıklama, soruşturmanın çok illi koordinasyonla ve eş zamanlı uygulamalarla yürütüldüğünü ortaya koydu.

MUŞ MERKEZLİ 5 İLDE TEFECİLİK VE SENEDİN YAĞMASI SUÇLARINA YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN 35 ŞÜPHELİDEN 27’Sİ TUTUKLANDI, 8’İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.