Müftü Çelik ziyaretinde öğrencilerle bir araya geldi

Afyonkarahisar İl Müftüsü Dr. Ali Hayri Çelik, Altınoluk Metin Yurter Hafızlık Kız Kur’an Kursunu ziyaret ederek kurs ortamını ve eğitim faaliyetlerini yerinde inceledi. Ziyarette kurs öğreticilerinden bilgi alan Çelik, öğrencilerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Eğitim faaliyetleri ve birebir sohbet:

Müftü Çelik, kurs yöneticilerinden verilen bilgiler doğrultusunda hafızlık programının işleyişini takip etti ve hafızlık eğitimi gören öğrencilerle birebir sohbet etti. Öğrencilerin çalışma yöntemleri, ders programları ve ihtiyaçları hakkında detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Hafızlıktan sonraki eğitim vurgusu:

Hafızlık eğitimini tamamlayan ve hafızlıklarını muhafaza etme ile İslami ilimler alanlarında eğitimlerine devam eden öğrencilerle de görüşen Çelik, bu aşamadaki rehberlik ve yönlendirme konularına önem verdi. Öğrencilerin gelecek planları ve mesleki hedefleri üzerinde duruldu.

Ziyarette eşlik edenler:

İl Müftüsü Çelik’e ziyarette kurs öğreticileri ile birlikte Altınoluk Kur’an Kursu Dernek Başkanı Şakir Celayir ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Furkan Savran eşlik etti. Toplantı, kursun ihtiyaçları ve öğrencilere sunulan desteklerin değerlendirilmesiyle sonlandırıldı.

AFYONKARAHİSAR İL MÜFTÜSÜ DR. ALİ HAYRİ ÇELİK, ALTINOLUK METİN YURTER HAFIZLIK KIZ KUR’AN KURSU’NU ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.