muğla büyükşehirden sel mağduru üreticilere sera naylonu desteği

Muğla Büyükşehir'den sera naylonu desteği

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, doğal afetlerden etkilenen üreticilerin üretime geri dönmesi için destek çalışmalarını sürdürüyor. Şubat ayında Köyceğiz'de etkili olan yoğun yağışların ardından oluşan sel felaketinde zarar gören tarım alanları ve seralar yerinde incelendi ve ihtiyaçlar tespit edildi.

saha incelemeleri ve acil yardım:

Büyükşehir ekipleri tarafından yapılan tespitler sonucunda, selde serası hasar gören üreticiye 6 top sera naylonu desteği sağlandı. Sağlanan naylon desteği, zarar gören seranın yeniden üretime hazırlanmasında doğrudan kullanılacak. Belediyenin müdahalesi, üretimin kesintiye uğramasının önüne geçmeyi ve çiftçinin yeniden kazanç sağlamasını amaçlıyor.

Yetkililer, desteğin sadece malzeme yardımından ibaret olmadığını; aynı zamanda üretim süreci boyunca teknik destek ve yönlendirme sağlanacağını vurguladı. Tarımsal Hizmetler Dairesi ekipleri, üreticinin ihtiyaç duyduğu konularda süregelen takip ve danışmanlık desteğini sürdürecek.

mağdur üreticinin ve yerel temsilcilerin açıklamaları:

Selde serasını kaybeden üretici Metin Karabulut, verilen desteğin kendisine yeniden üretime dönme umudu verdiğini söyledi: "Bir buçuk dönüm seramız vardı, domates. Bir de çileğimiz vardı, hepsini kaybettik. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz ve devletimiz kurumlarıyla beraber hepsi geldiler. Normalde şu anda çiftçiliği ara vermek istiyordum, ama tekrar üretime devam edeceğiz Allah’ın izniyle. Onu da başaracağımıza inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz"

Köyceğiz Pınar Mahalle Muhtarı Ömer Ali Kanat da bölgedeki zararın büyük olduğunu belirterek, "Çiftçilerimizin bu zor gününde yangında, selde, afette yanımızda yer aldı ve olağanüstü bir gayretle, samimiyetle ne istesek, ne talep etsek bizleri kırmıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz, müdahalenin gerekçesini ve sonrasındaki desteği şöyle özetledi: "Şubat ayında yaşanan bir sel felaketinden dolayı vatandaşımız ciddi bir mağduriyeti vardı. Vatandaşımız artık üretimden tamamıyla kopma noktasındayken Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda altı top naylon desteği sağladık. Bu naylon desteğiyle beraber bundan sonraki süreçte de teknik olarak yanında olarak da üretime devam etmesini sağlayacağız"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, üreticilerin her şartta yanında olmaya devam edeceklerini ve afetlerin yaralarını dayanışmayla saracaklarını açıkladı. Başkan Aras, Köyceğiz’de yaşanan sel felaketinde üreticilerin emeğinin ve düzeninin bir anda zarar görmesinin büyük üzüntüye yol açtığını, önemli olanın üreticinin kendisini yalnız hissetmemesi ve yeniden üretime devam edebilmesi olduğunu belirtti.

Belediye yetkilileri, sağlanan malzeme desteğinin ardından bölgede ihtiyaç takibinin süreceğini ve benzer afet durumlarında müdahale kapasitesinin korunacağını bildirdi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI, DOĞAL AFETLERDEN ETKİLENEN ÜRETİCİLERİN YENİDEN ÜRETİME KAZANDIRILMASI VE TARIMSAL FAALİYETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DESTEK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.