Dolar 48,2586 +0,06%
Euro 55,9993 +0,23%
Bist 14.534,70 -0,73%
Altın Gram 6.980,88 -0,68%
EUR/USD 1,1601 +0,12%
Brent Petrol 88,70 +3,00%
--°

Muğla gençleri zirveye çıktı: Düzce'de takım ve bireysel şampiyonluklar

Muğla Büyükşehir sporcuları, 26-30 Ağustos 2026 Düzce Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda hem takım hem de bireysel kategorilerde önemli dereceler elde etti.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Muğla gençleri zirveye çıktı: Düzce'de takım ve bireysel şampiyonluklar

şampiyonluklar ve takım dereceleri:

26-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Düzce'de gerçekleştirilen Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na 47 ilden, 156 kulüpten ve toplam 1.404 sporcu katıldı. Yarışmalar boyunca Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, takım ve bireysel kategorilerde dikkat çeken sonuçlar aldı ve kente önemli başarılar kazandırdı.

U15 kadın takımında yer alan Nilsu Akpınar, Zümra Dila Oral ve Esma Kuştan oluşan ekip, güçlü rakiplerini geride bırakarak turnuvayı Türkiye şampiyonu olarak tamamladı. Ayrıca U13 karışık takımında mücadele eden Oğuz Kerem Köroğlu ve Zeynep Sare Akarcadan oluşan ekip, kürsüye çıkarak Muğla'ya Türkiye üçüncülüğü kazandırdı.

bireysel mücadelelerde öne çıkan isimler:

Bireysel kategorilerde de Muğla temsilcileri kürsüde yer aldı. U13 kategorisinde yarışan Zeynep Sare Akarca, kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, U15 kategorisinde yarışan Nilsu Akpınar da aynı unvanı elde etti. U15'te mücadele eden Zümra Dila Oral ise turnuvayı Türkiye dördüncülüğü ile tamamladı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, genç sporcuların elde ettiği başarıların kent için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Aras, "Düzce’de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında kentimizi başarıyla temsil eden genç sporcularımızın elde ettiği dereceler hepimizi gururlandırdı. Türkiye şampiyonlukları ve kürsü dereceleriyle Muğla’ya dönmeleri, emeklerinin ve disiplinli çalışmalarının karşılığıdır. Başta sporcularımız olmak üzere onları yetiştiren antrenörlerimizi ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerimizi kutluyorum. Muğla’da çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, yeteneklerini geliştirmesi ve başarılarını daha ileriye taşıması için spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Turnuvada elde edilen bu dereceler, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularının hem takım oyunu hem de bireysel performans açısından geldiği noktayı gösteriyor. Genç sporcuların başarıları, kent adına gelecek organizasyonlar ve yarışmalarda beklentileri yükseltiyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHRİN GENÇ SPORCULARI TÜRKİYE ŞAMPİYONU

MUĞLA BÜYÜKŞEHRİN GENÇ SPORCULARI TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Akhisar Yıldırımspor 30 Ağustos turnuvasında şampiyonluğa uzandı
images

Karagümrük-Kayserispor randevusu Ozan Ergün yönetiminde
images

Kütahyalı karateciler Basel'de iki madalya ile döndü
images

Yaz spor okulları 422 çocuğa ve gence spor sevgisi kazandırdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ceyhan'da gözyaşlarıyla defnedildi: boşanma aşamasındaki kadının ölümü

Kuşadası yolunda kontrolden çıkan araç iş yerine çarptı: iki ağır yaralı

Karamürsel'de dumanlar arasından kurtarılan engelli kadın hastaneye sevk edildi

Erdoğan'ın takdim yazısıyla iki dilli kitap Bişkek'te Caparov'a verilecek

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı