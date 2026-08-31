Muğla gençleri zirveye çıktı: Düzce'de takım ve bireysel şampiyonluklar

şampiyonluklar ve takım dereceleri:

26-30 Ağustos 2026 tarihlerinde Düzce'de gerçekleştirilen Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na 47 ilden, 156 kulüpten ve toplam 1.404 sporcu katıldı. Yarışmalar boyunca Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları, takım ve bireysel kategorilerde dikkat çeken sonuçlar aldı ve kente önemli başarılar kazandırdı.

U15 kadın takımında yer alan Nilsu Akpınar, Zümra Dila Oral ve Esma Kuştan oluşan ekip, güçlü rakiplerini geride bırakarak turnuvayı Türkiye şampiyonu olarak tamamladı. Ayrıca U13 karışık takımında mücadele eden Oğuz Kerem Köroğlu ve Zeynep Sare Akarcadan oluşan ekip, kürsüye çıkarak Muğla'ya Türkiye üçüncülüğü kazandırdı.

bireysel mücadelelerde öne çıkan isimler:

Bireysel kategorilerde de Muğla temsilcileri kürsüde yer aldı. U13 kategorisinde yarışan Zeynep Sare Akarca, kategorisinde Türkiye şampiyonu olurken, U15 kategorisinde yarışan Nilsu Akpınar da aynı unvanı elde etti. U15'te mücadele eden Zümra Dila Oral ise turnuvayı Türkiye dördüncülüğü ile tamamladı.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, genç sporcuların elde ettiği başarıların kent için gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Aras, "Düzce’de düzenlenen Türkiye Şampiyonasında kentimizi başarıyla temsil eden genç sporcularımızın elde ettiği dereceler hepimizi gururlandırdı. Türkiye şampiyonlukları ve kürsü dereceleriyle Muğla’ya dönmeleri, emeklerinin ve disiplinli çalışmalarının karşılığıdır. Başta sporcularımız olmak üzere onları yetiştiren antrenörlerimizi ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen ailelerimizi kutluyorum. Muğla’da çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla büyümesi, yeteneklerini geliştirmesi ve başarılarını daha ileriye taşıması için spora ve sporcuya desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Turnuvada elde edilen bu dereceler, Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcularının hem takım oyunu hem de bireysel performans açısından geldiği noktayı gösteriyor. Genç sporcuların başarıları, kent adına gelecek organizasyonlar ve yarışmalarda beklentileri yükseltiyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHRİN GENÇ SPORCULARI TÜRKİYE ŞAMPİYONU