Muğla'da banyoda ölü bulunan Aysel Demir'in cenazesi Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Olayın ayrıntıları:

Muğla'nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi Gelişim Sokak'ta yaşayan 78 yaşındaki Aysel Demir, evinin banyosunda eşi tarafından hareketsiz halde bulundu. Eşinin durumu 112 Acil Çağı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahale ve tespitler:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak, üzerinde bulunduğu ileri sürülen bileziklerin ve küpelerinden birisinin olmadığı iddia edildi.

Polis çalışması ve adli süreç:

Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri evde inceleme yaparken, Demir'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

MUĞLA’NIN MENTEŞE İLÇESİ DÜĞEREK MAHALLESİ’NDE 78 YAŞLARINDAKİ AYSEL DEMİR İSİMLİ YAŞLI KADIN BANYODA ÖLÜ BULUNDU.