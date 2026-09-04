Muğla'da buzağı yaşam hattı: ilk 24 saatte müdahale ve uygulamalı eğitim

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın buzağı kayıplarını azaltma eylem planı çerçevesinde Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün hazırladığı 'Yeni Doğan Buzağı Bakımı Projesi'nin birinci etabı, 31 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasında il genelinde uygulanmaya başlandı. Projenin ikinci etabı ise 2027 yılı ilkbahar döneminde hayata geçirilecek.

Nasıl uygulanıyor ve hedefler:

Proje, buzağının doğumunu takip eden ilk 24 saat içinde yapılması gereken kritik bakım ve müdahaleleri üreticilere uygulamalı biçimde gösteriyor. Amaç, buzağı ölümlerini öncelikle yüzde 10'a, ardından yüzde 5'e ve nihai hedef olarak küresel ortalama olan yüzde 1'e indirmek. Uygulamalarda ücretsiz septisemi aşısı uygulanması, göbek kordonu dezenfeksiyonu ve ağız sütü (kolostrum) kalitesinin ölçümü yer alıyor.

Proje finansmanı Bakanlık ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından sağlanıyor; bütçenin yüzde 60'ı Bakanlık, yüzde 40'ı ise Muğla Valiliği YİKOB tarafından karşılanıyor.

saha düzeni ve eğitim modelinin önemi:

Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Dr. Songül Kayğıner Topal, projenin 13 ilçede 30 ekip ile yürütüldüğünü belirtti. Topal, projeyi özellikle orta ve küçük ölçekli aile işletmelerindeki buzağı kayıplarını azaltmak ve işletme kârlılığını yükseltmek amacıyla hazırladıklarını ifade etti. Projenin esas vurgusu, doğumdan sonraki ilk saatlerin hayatta kalma açısından belirleyici olduğuna dikkati çekmek ve üreticilerin bu konuda farkındalığını artırmak.

Uygulamalarda ekipler, buzağının başında üreticilere 10-15 dakikalık uygulamalı eğitim vererek yapılan müdahaleleri gösteriyor; bu eğitimler arasında göbek dezenfeksiyonu, kolostrum kontrolü ve gerektiğinde serum uygulamaları bulunuyor.

ihbar hattı ve saha sonuçları:

Proje kapsamında Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ihbar hattına 0 850 308 00 48 numaralı telefondan başvuru alınıyor. Başlangıçtan bu yana gelen 350 ihbardan 20'sinin hatalı olduğu tespit edilirken, kalan 330 ihbar ekipler tarafından sahada değerlendirildi ve gerekli müdahaleler gerçekleştirildi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Mehmet Kuray, proje ekiplerinin merkezde bir, ilçelerde 29 olmak üzere toplam 30 ekip şeklinde organize edildiğini; ekiplerin doğrudan sevklerle köylere giderek göbek dezenfeksiyonu, septisemi aşısı uygulaması ve kolostrum ölçümü yaptıklarını söyledi. Kuray, ücretsiz biberon testinin de uygulandığını ve saha verilerinin anketlerle düzenli olarak raporlandığını belirtti.

Proje ekibi, birinci etabın tamamlanmasının ardından saha sonuçlarını değerlendirecek ve ikinci etabı 2027 ilkbaharında ihbar dönemine uygun biçimde uygulamayı planlıyor. Projenin hedefi, kısa vadede buzağı ishallerinden ve doğum sonrası ihmallerden kaynaklanan kayıpları azaltmak; uzun vadede ise Muğla'da daha sağlıklı ve verimli bir hayvancılık yapısını desteklemek olarak özetleniyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN BUZAĞI KAYIPLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK PLANLARI DOĞRULTUSUNDA MUĞLA TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANAN ‘YENİ DOĞAN BUZAĞI BAKIMI PROJESİ’NİN KABUL EDİLMESİNDEN SONRA PROJENİN 1. ETABI, MUĞLA GENELİNDE 31 AĞUSTOS-11 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA UYGULANMAYA BAŞLANDI.