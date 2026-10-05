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Muğla'da eylülde kapsamlı trafik denetimi: 97 bin 187 araç kontrol edildi

Muğla İl Jandarma Trafik timleri 1-30 Eylül 2026 tarihlerinde 97.187 aracı denetledi; 7.089 sürücüye işlem yapıldı, 1.041 araç trafikten men edildi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da eylülde kapsamlı trafik denetimi: 97 bin 187 araç kontrol edildi

Muğla'da eylül denetim verileri:

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince, 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 97 bin 187 araç kontrol edildi.

Denetim sonuçları:

Kent genelinde yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 7 bin 89 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca 13 bin 110 sürücüye trafik eğitimi verildi. Denetimler sonucu 351 sürücünün sürücü belgesi geçici olarak geri alındı ve 1 bin 41 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin amacı ve alınan önlemler:

Jandarma trafik timleri denetimleri hem yaptırım hem de eğitim bileşenleriyle yürüttü; bu yaklaşımın hedefi trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza riskinin azaltılması olarak açıklandı. Sürücü belgesinin geçici olarak geri alınması ve araçların trafikten men edilmesi uygulamaları, tehlikeli sürüş davranışlarına karşı caydırıcı önlemler arasında yer alıyor.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİNCE, 1-30 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA...

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK JANDARMASI TİMLERİNCE, 1-30 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 97 BİN 187 ARAÇ KONTROL EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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