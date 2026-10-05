Dönel kavşakta yol vermeme ihmali motosiklet sürücüsünü yaraladı

Kaza yerinde yaşananlar

Bolu'nun Büyükcami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre B.K. yönetimindeki 14 ACT 458 plakalı motosiklet, dönel kavşaktan dönüş yaptığı sırada bir otomobilin yol vermemesi üzerine dengesini kaybedip devrildi. Düşmenin etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye:

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalesi yapılan sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Güvenlik ve soruşturma:

Kazanın, bir aracın dönel kavşakta yol vermemesi iddiasıyla gerçekleşmesi, kavşaklarda öncelik ve dikkat kurallarına uyulmasının önemini ortaya koydu. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı; soruşturmanın sonuçlarına göre sorumluluk değerlendirilecek.

BOLU’DA MEYDANA GELEN KAZADA DÖNEL KAVŞAKTA DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.