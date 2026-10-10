Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizasyonu soruşturmasında dört tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün göçmen kaçakçılığı operasyonunda, organizatör oldukları belirlenen dört şüpheli yakalanıp adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da göçmen kaçakçılığı organizasyonu soruşturmasında dört tutuklama

operasyon ve gözaltılar:

Muğla Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda dört şüpheli gözaltına alındı.

adli süreç ve tutuklama:

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, yakalanan ve organizatör olduğu tespit edilen F.Ö., R.A., U.B. ve M.C.Ü. isimli dört şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Bu gelişme, emniyetin göçmen kaçakçılığı ile mücadelesinin sürdüğünü gösteriyor; yetkililer soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ 4 ŞAHIS TUTUKLANDI

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRÜ 4 ŞAHIS TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kartal Koşuyolu hastanesinde çatı yangını atlatıldı: tahliyeler sonrası hizmet n...
images

bingöl'de narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı
images

Koruma altındaki Arabızengi Kalesi'nde suçüstü: Çaldıran'da kaçak kazıya iki göz...
images

Bolu'da çarpışma tarlaya savrulan otomobil ve yola saçılan kabaklarla sonuçlandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

bingöl'de narkotik operasyonunda bir kişi tutuklandı

Seyhan'da gökyüzü şenliğine bin dron eşlik etti

Koruma altındaki Arabızengi Kalesi'nde suçüstü: Çaldıran'da kaçak kazıya iki gözaltı

Bolu'da çarpışma tarlaya savrulan otomobil ve yola saçılan kabaklarla sonuçlandı

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Çivril'de camiler haftası kapsamında sabah namazı buluşması