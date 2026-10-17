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Muğla'da sağanak sonrası yol kenarındaki çam ağacı park halindeki otomobile devrildi

Menteşe'de etkili yağış sonrası Orhaniye'de yol kenarındaki çam ağacı 07 VCT 40 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi; yaralanma yok.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 12:43

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 12:45

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muğla'da sağanak sonrası yol kenarındaki çam ağacı park halindeki otomobile devrildi

Muğla'da yağış nedeniyle yol kenarındaki çam ağaç devrildi

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi 18 No’lu Sokak'ta etkili olan yağışın ardından yol kenarındaki bir çam ağacı park halindeki bir otomobilin üzerine devrildi. Olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi; can kaybı veya yaralanma bildirilmedi.

Olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre, yağışın etkisiyle yol kenarındaki çam ağacı henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek 07 VCT 40 plakalı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Devrilme sonucunda araçta gövde ve cam aksamında maddi hasar oluştu.

Müdahale ve yol temizliği:

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve Menteşe Belediyesi Fen İşleri ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilin üzerinden devrilen ağacı kaldırıp yolu temizleyerek ulaşımın normale dönmesini sağladı.

Devrilmenin kesin nedeni henüz bilinmiyor; olayda herhangi bir yaralanma olmadığı yetkililerce bildirildi.

MUĞLA’DA YAĞIŞ NEDENİYLE ÇAM AĞACI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

MUĞLA’DA YAĞIŞ NEDENİYLE ÇAM AĞACI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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