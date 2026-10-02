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Muğla'da sağlık yatırımlarına sahada değerlendirme

Dr. Eriş Başaran Akça, Dalaman ve Fethiye'de sağlık tesislerini yerinde inceledi; acil servis genişletmesi, 150 yataklı yeni hastane ve aile sağlığı merkezi planları görüşüldü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Serkan Varol

Muğla'da sağlık yatırımlarına sahada değerlendirme

Muğla'da saha incelemesinin kapsamı:

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, Dalaman Devlet Hastanesi ve Fethiye ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu yerinde değerlendirdi. Ziyaretlerde hastane birimleri, poliklinikler ve aile sağlığı merkezleri incelenirken sağlık çalışanları ve vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Dalaman Devlet Hastanesi'nde planlanan düzenlemeler:

Dalaman Devlet Hastanesi'nde hizmet kapasitesini artırmaya yönelik bir dizi planlama yapıldı. Öncelikli olarak acil servis alanının genişletilmesi ve yeni poliklinik alanlarının oluşturulması gündeme alındı. Ameliyathane hizmetlerinin kalitesini yükseltmek amacıyla mevcut ameliyathanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Ayrıca, vatandaşlara daha modern ve konforlu hizmet sunulması hedefiyle 150 yataklı yeni Dalaman Devlet Hastanesi binasının yapımına ilişkin çalışmaların sürdüğü bildirildi. Bu yatırımın kapasite ve hizmet çeşitliliği üzerinde doğrudan etkisi olması planlanıyor.

Fethiye'de aile sağlığı merkezleri ve yerel istişare:

Fethiye ziyaretinde 6 No.lu Patlangıç Aile Sağlığı Merkezi için planlanan yeni hizmet binası alanı yerinde incelendi. Çalışmaların sahada yürütülebilmesi için alan uygunluğu ve altyapı değerlendirmeleri yapıldı. Çatalarık Mahallesi'nde ise planlanan aile sağlığı merkeziyle ilgili olarak mahalle muhtarıyla bir araya gelinerek ihtiyaçlar ve yapılacak çalışmalar konusunda istişarelerde bulunuldu.

Hizmet erişimi ve gelecek adımlar:

Gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde ilçelerde sağlık hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir şekilde sunulmasına yönelik ihtiyaçlar ve planlanan yatırımlar ele alındı. Yetkililer, yapılan değerlendirmelerin yol haritası oluşturulmasında temel teşkil edeceğini belirtti ve planların uygulanmasına ilişkin koordinasyonun sürdürüleceğini vurguladı. Yatırımların hayata geçirilmesiyle hizmet sunumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ERİŞ BAŞARAN AKÇA, DALAMAN DEVLET HASTANESİ VE FETHİYE’DE...

MUĞLA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. ERİŞ BAŞARAN AKÇA, DALAMAN DEVLET HASTANESİ VE FETHİYE’DE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİNİ YERİNDE İNCELEYEREK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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