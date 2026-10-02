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Malatya’da yeniden inşa planları masaya yatırıldı

Başkan Sami Er, Bakan Murat Kurum ile 6 Şubat sonrası Malatya’nın yeniden imar sürecini, sahadaki ihtiyaçları ve devam eden projeleri değerlendirdi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 13:37

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EDİTÖR: Aslı Han

Malatya’da yeniden inşa planları masaya yatırıldı

Malatya’nın yeniden inşa süreci için bakanlıkta görüşme

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Bakanlık makamında bir araya geldi. Toplantıda, Malatya'nın 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden imar ve inşa çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

görüşmenin odak noktaları:

Görüşmede yeniden imar ve inşa süreci, devam eden yatırımlar, sahadaki ihtiyaç ve talepler ile şehrin geleceğine yönelik planlamalar değerlendirildi. Başkan Sami Er, toplantı sonrası yaptığı açıklamada kurumlar arası koordinasyonun sürdürüldüğünü vurgulayarak Bakan Kurum'a 'misafirperverliği ve Malatya'ya gösterdiği yakın ilgi' için teşekkür etti ve çalışmaların hemşehrilerin ihtiyaçları doğrultusunda kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

bakanın değerlendirmesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da görüşme sonrasında sosyal medya hesabından Malatya'nın yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında, Malatya'daki ihtiyaçlar, devam eden projeler ve şehrin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını belirterek '11 ilimizi eskisinden daha da güzel yapmak için hız kesmeyeceğiz' ifadesine yer verdi.

Toplantı, Malatya'da sahadaki önceliklerin tespiti ve devam eden projelerin ilerleyişine dair bilgi alışverişiyle tamamlandı. Yetkililer, koordinasyonun sürmesi ve planlanan adımların takip edilmesi konusunda mutabık kaldı.

BAŞKAN SAMİ ER, BAKAN KURUM İLE MALATYA’NIN GELECEĞİNİ İSTİŞARE ETTİ

BAŞKAN SAMİ ER, BAKAN KURUM İLE MALATYA’NIN GELECEĞİNİ İSTİŞARE ETTİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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