Bayburt devlet hastanesinde eylül trafiğinde azalma kaydedildi

Bayburt Devlet Hastanesi eylül ayı verileri

Bayburt Devlet Hastanesinin açıkladığı verilere göre eylül ayında toplam 49.351 hasta muayene edildi. Ağustos ayında başvuran 53.225 hastaya kıyasla bu sayı 3.874 kişi azaldı. Aynı dönemde hastanede gerçekleştirilen ameliyat sayısı 340 olarak kaydedildi; ağustostaki sayı 388 idi.

ayaktan muayene ve randevu dağılımı:

Eylül ayında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevulu olarak muayene olan hasta sayısı 14.271 oldu. MHRS dışı ayaktan başvuru yapan hasta sayısı 19.326 olarak bildirildi. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 49.351 olarak kayıtlara geçti.

acil servis ve ameliyat farkları:

Ağustos ayında acil servise başvuran hasta sayısı 19.230 iken, eylül ayında bu sayı 15.754 olarak gerçekleşti. Ameliyat sayısındaki düşüşe paralel olarak ay içinde 111 lokal ameliyat yapıldı.

polikliniklere göre başvuru sayıları:

1-30 Eylül tarihleri arasında çeşitli polikliniklere yapılan başvurular şu şekilde kaydedildi:

Uzman aile hekimliği: 3

Anestezi polikliniği: 285

Beyin cerrahisi polikliniği: 1.372

Cildiye polikliniği: 1.134

Çocuk cerrahisi: 405

Çocuk hastalıkları polikliniği: 3.057

Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 75

Enfeksiyon hastalıkları: 568

Fizik tedavi polikliniği: 1.959

Genel cerrahi polikliniği: 1.747

Göğüs hastalıkları polikliniği: 819

Göz hastalıkları polikliniği: 3.675

İç hastalıkları polikliniği: 3.974

Kadın hastalıkları polikliniği: 1.892

Kalp damar cerrahisi: 234

Kardiyoloji polikliniği: 1.643

Kulak burun boğaz polikliniği: 2.095

Nöroloji polikliniği: 2.193

Ortopedi polikliniği: 3.075

Plastik cerrahi polikliniği: 227

Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: 1.534

Sigara bırakma polikliniği: 4

Üroloji polikliniği: 1.630

Acil servis: 15.754

ameliyat ve girişimler:

Hastanede aynı dönemde gerçekleştirilen işlemler arasında 340 ameliyat, 111 lokal ameliyat, 65 endoskopi, 23 kolonoskopi ve 44 anjiyo yer aldı. Ayrıca gebe okulundan yararlanan danışan sayısı 26 oldu.

BAYBURT DEVLET HASTANESİNDE EYLÜL AYINDA 49 BİN 351 HASTA MUAYENE EDİLDİ