Bayburt devlet hastanesinde eylül trafiğinde azalma kaydedildi

Bayburt Devlet Hastanesi eylül ayı verileri
Bayburt Devlet Hastanesinin açıkladığı verilere göre eylül ayında toplam 49.351 hasta muayene edildi. Ağustos ayında başvuran 53.225 hastaya kıyasla bu sayı 3.874 kişi azaldı. Aynı dönemde hastanede gerçekleştirilen ameliyat sayısı 340 olarak kaydedildi; ağustostaki sayı 388 idi.
ayaktan muayene ve randevu dağılımı:
Eylül ayında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevulu olarak muayene olan hasta sayısı 14.271 oldu. MHRS dışı ayaktan başvuru yapan hasta sayısı 19.326 olarak bildirildi. Acil servis başvurularıyla birlikte toplam ayaktan bakılan hasta sayısı 49.351 olarak kayıtlara geçti.
acil servis ve ameliyat farkları:
Ağustos ayında acil servise başvuran hasta sayısı 19.230 iken, eylül ayında bu sayı 15.754 olarak gerçekleşti. Ameliyat sayısındaki düşüşe paralel olarak ay içinde 111 lokal ameliyat yapıldı.
polikliniklere göre başvuru sayıları:
1-30 Eylül tarihleri arasında çeşitli polikliniklere yapılan başvurular şu şekilde kaydedildi:
Uzman aile hekimliği: 3
Anestezi polikliniği: 285
Beyin cerrahisi polikliniği: 1.372
Cildiye polikliniği: 1.134
Çocuk cerrahisi: 405
Çocuk hastalıkları polikliniği: 3.057
Çocuk ve ergen ruh sağlığı: 75
Enfeksiyon hastalıkları: 568
Fizik tedavi polikliniği: 1.959
Genel cerrahi polikliniği: 1.747
Göğüs hastalıkları polikliniği: 819
Göz hastalıkları polikliniği: 3.675
İç hastalıkları polikliniği: 3.974
Kadın hastalıkları polikliniği: 1.892
Kalp damar cerrahisi: 234
Kardiyoloji polikliniği: 1.643
Kulak burun boğaz polikliniği: 2.095
Nöroloji polikliniği: 2.193
Ortopedi polikliniği: 3.075
Plastik cerrahi polikliniği: 227
Ruh sağlığı ve hastalıkları polikliniği: 1.534
Sigara bırakma polikliniği: 4
Üroloji polikliniği: 1.630
Acil servis: 15.754
ameliyat ve girişimler:
Hastanede aynı dönemde gerçekleştirilen işlemler arasında 340 ameliyat, 111 lokal ameliyat, 65 endoskopi, 23 kolonoskopi ve 44 anjiyo yer aldı. Ayrıca gebe okulundan yararlanan danışan sayısı 26 oldu.
BAYBURT DEVLET HASTANESİNDE EYLÜL AYINDA 49 BİN 351 HASTA MUAYENE EDİLDİ
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!