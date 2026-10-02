Kocaeli'de suya inen MPMS-1, Malezya'nın deniz güvenliğine yeni güç katıyor

Tören ve katılımcılar:

Kocaeli Serbest Bölge'de düzenlenen törende, Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için inşa edilen Çok Maksatlı Görev Gemisi MPMS-1 denize indirildi. Törene İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın katıldı. Geminin inşası, iki ülke arasındaki deniz güvenliği ve savunma sanayii iş birliğinin somut projelerinden biri olarak değerlendirildi.

Geminin teknik özellikleri ve görev alanı:

MPMS-1, yaklaşık 99 metre uzunluğunda ve 3 bin 300 ton deplasmana sahip bir platform olarak tanımlanıyor. Gemi, ikmal yapmaksızın 30 güne kadar denizde kalabilecek şekilde tasarlandı. Bu kapasite, uzun süreli gözetleme, karakol devriyesi ve sınır ötesi deniz operasyonları için önemli bir avantaj sağlıyor.

Geminin görev tanımı gözetleme ve karakol faaliyetlerinden kaçakçılıkla mücadeleye, yasa dışı balıkçılığın önlenmesinden arama-kurtarma ve insani yardım operasyonlarına kadar geniş bir alanı kapsıyor. Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin, MPMS-1'in yabancı gemi ihlalleri, yasa dışı balıkçılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi deniz suçlarıyla mücadelede önemli bir rol üstleneceğini vurguladı.

İş birliği, teknoloji ve teslimat takvimi:

İnşaat ve donatım süreçlerinde milli savunma sanayii kuruluşlarının katkısına dikkat çekildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, geminin ileri teknoloji sistemlerinde ASELSAN ve HAVELSAN gibi firmaların kabiliyetlerinin kullanıldığını belirterek bunun bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti. Çiftçi, projenin hem teknik yetkinliğin hem de iki ülke arasındaki güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Proje, 2024 yılında başlatılan doğrudan anlaşma modeli çerçevesinde geliştirildi ve iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Şubat 2025'te bir mutabakat zaptı imzalandı. Geminin donatım, sistem entegrasyonu ve test süreçlerinin tamamlanmasının ardından Ocak 2027'de Malezya'ya teslim edilmesi hedefleniyor. Malezya'nın yaklaşık 600 bin kilometrekarelik deniz alanına sahip olduğu hatırlatıldı ve MPMS-1'in bu geniş sahadaki güvenlik görevlerine katkısına dikkat çekildi.

Törendeki konuşmaların ardından MPMS-1 suya indirildi. Proje, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin ve savunma sanayii iş birliğinin somut bir ürünü olarak sunuluyor; gelecekte benzer ortak üretim ve teknoloji transferi projelerinin önünü açması bekleniyor.

TÖRENDE TÜRKİYE İLE MALEZYA ARASINDAKİ DENİZ GÜVENLİĞİ VE SAVUNMA SANAYİSİ İŞ BİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİRKEN, GEMİNİN OCAK 2027'DE MALEZYA'YA TESLİM EDİLMESİ HEDEFLENİYOR.