Radyo Esenler yeni sezonda şehrin sesini dijitale taşıyor

Radyo Esenler 5 Ekim'de 2026-2027 yayın dönemine başlıyor

Esenler Belediyesi bünyesinde yayın yapan Radyo Esenler, Sezai Karakoç Kültür Sanat Sezonu kapsamında 5 Ekim'de yeni yayın dönemini açıyor. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi üzerinden yayın yapan kanal, bu yıl 11. yayın yılını kutluyor ve Türkiye'nin ilk belediye radyosu olma özelliğini sürdürüyor. Radyo Esenler, spor, kültür-sanat, müzik, eğitim, sağlık, bilim ve insan hikâyelerine odaklanan geniş içeriğini yeni sezonda da dinleyicilerle buluşturmayı planlıyor.

Program çeşitliliği ve yayın akışı:

2026-2027 döneminde Radyo Esenler'in yayın yelpazesi farklı ilgi alanlarına hitap edecek şekilde düzenlendi. Yeni sezonda öne çıkan programlar arasında Cüneyt Özdemir ile Haftanın Nabzı, Ömer Çelik ile Bahçevan, Musa Ada ile Karadeniz Rüzgarı, Demirhan Kadıoğlu ile Çizgilerin Ardındaki İnsan, Neslihan Önder ile İnsan Hikayeleri, Helin Güven ile Akıl İşi, Ali Demirtaş ile Bu Ne Demek?, Özlem Sitoci ile Hasbihal, Ömer Faruk Marangoz ile Maziden Esintiler, Adem Pervan ile Akademi Kürsüsü, Ebubekir Hakan ile Bir Durak Sonra ve Yakup Güvenilir ile Basın Tribünü yer alıyor. Tüm programlar radyoesenler.com adresi üzerinden de dinlenebilecek.

Yayın anlayışı ve hedefler:

Radyo Esenler Genel Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Marangoz, yayın politikasını dinleyici beklentileri ve değişen medya alışkanlıklarına göre şekillendirdiklerini vurguladı. Kanal, geleneksel radyoculuk değerlerini korurken daha interaktif ve dijital platformlarla bütünleşmiş bir yayın anlayışı benimsiyor. Marangoz, kaliteli içerik, güçlü programcı kadrosu ve yenilikçi projelerle Radyo Esenler'i hem geleneksel hem de dijital mecrada güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Mikrofonumuz açık, enerjimiz yüksek ifadesiyle dinleyicileri sürprizler, yeni programlar ve zengin içerik beklediği mesajı verildi.

Yeni yayın dönemi, Radyo Esenler'in yerel gündemi, kültür ve insan hikâyelerini geniş kitlelere ulaştırma çabasını sürdürürken, dijital erişimle birlikte daha fazla dinleyiciye dokunmayı amaçlıyor.

ESENLER BELEDİYESİ BÜNYESİNDE YAYIN HAYATINI SÜRDÜREN RADYO ESENLER, SEZAİ KARAKOÇ KÜLTÜR SANAT SEZONU KAPSAMINDA 2026-2027 YAYIN DÖNEMİNE BAŞLIYOR. SPOR, KÜLTÜR-SANAT, MÜZİK, EĞİTİM, SAĞLIK, BİLİM VE İNSAN HİKÂYELERİNİ DİNLEYİCİLERLE BULUŞTURAN RADYO ESENLER, YENİ SEZONDA DA DOPDOLU BİR YAYIN AKIŞI SUNACAK.