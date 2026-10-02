Uzmanlardan anne adaylarına normal doğum çağrısı: bilinçlenme korkuyu azaltır

Programın amacı ve katılımcılar:

Canik ilçesinde, 1-7 Ekim Normal Doğum Haftası kapsamında düzenlenen bilgilendirme programı Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Canik Belediyesi, Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü, Samsun Şehir Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğiyle yaklaşık 100 anne adayı katıldı. Programın hedefi gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında anne adaylarını bilinçlendirerek, fizyolojik doğum bilincini yaygınlaştırmaktı.

uzmanların temel mesajı:

OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğr. Üyesi Zeynep Barol, konuşmasında doğumun risk yoksa fizyolojik ve doğal bir süreç olduğuna dikkat çekti. Barol, anne adaylarının doğum süreci hakkında bilgi sahibi olmalarının önemini vurgulayarak, "Bilinmezlik her zaman bir endişe ve korku oluşturur" dedi. İlk kez anne olacak kadınların süreçle ilgili merak ve kaygı yaşadığını belirten Barol, bilgi sahibi olmanın hem ağrı eşiğini tanımlama hem de destek sistemlerini organize etme açısından kritik olduğunu söyledi.

Gebe okulunun rolü ve sezaryen oranları:

Barol, gebe okullarının anne adaylarının bilinçlenmesinde etkili olduğunu, devlet tarafından sunulan hizmetlerin ebelere ve doğum sürecine ilişkin bilgiler sunduğunu belirtti. Samsun Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Eda Gökdağ ise normal doğumun komplikasyon yoksa tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Gökdağ, "Eğer bir kadın normal doğurabiliyorsa normal doğurmalıdır" ifadelerini kullandı.

Gökdağ, normal doğumun anne ve bebek açısından kısa ve uzun vadeli faydalarına işaret ederek ideal sezaryen oranının doğumlar içinde %15-20 civarında olması gerektiğini, ancak 2022 verilerinde bu oranın %60 olduğunu söyledi. Bu yüksek oranın hem gereksiz sezaryen yapımı hem de anne adaylarının taleplerinden kaynaklandığını belirten Gökdağ, gebe okuluna katılanlarla katılmayanlar arasında bilgi ve davranış farklılıkları gözlemlendiğini aktardı.

bilinçlenme nasıl destekleniyor:

Canik İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gözde Güleç Sarı, programın anne ve bebek sağlığını koruma amaçlı olduğunu söyledi ve yaklaşık 100 anne adayının akademisyenler ve Sağlıklı Hayat Merkezi koordinatör ebeleri eşliğinde eğitime alındığını belirtti. Sarı, eğitimin hedefinin "anne ve bebeğin sağlığı el verdiği sürece fizyolojik olanın normal doğum olduğu" bilincini aktarmak olduğunu ifade etti.

Program çerçevesinde ayrıca Canik İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Canik Belediyesi arasında "Canik’te Her Bebek Değerli, Her Anne Özel" protokolü hatırlatıldı. Gebe okuluna katılan anne adaylarına yönelik hazırlanan doğum destek paketleri etkinlikte dağıtıldı.

yerel yönetimin katkısı ve kapanış:

Canik Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Kemal Tural, sağlıklı ailelerin güçlü toplumun temeli olduğunu belirterek kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Tural, anne adaylarının tebessümünün ve doğacak bebeklerin ilk nefesinin toplum için bir umut kaynağı olduğunu söyledi.

Programın sonunda doğum çantaları, Canik Kaymakamı Şeref Aydın’ın eşi Özlem Nom Aydın ve Ali Kemal Tural tarafından anne adaylarına teslim edildi. Etkinlik, uzmanların normal doğuma yönelik bilinçlendirme çağrıları ve verilen eğitimlerle tamamlandı.

Uzmanlardan anne adaylarına normal doğum mesajı: "Bilinmezlik endişe ve korku oluşturur"