Muğla'da yapay zeka çağında fen ve matematik eğitimi zirvesi başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde 17. kongre kapılarını açtı

Bu yıl "Yapay Zeka Çağında Fen ve Matematik Eğitimi: Fırsatlar, Sınırlılıklar ve Dönüşüm" ana temasıyla düzenlenen 17. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenler, öğretmenler, araştırmacılar ve öğrenciler kongrede bir araya geldi.

Açılış törenine Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık ile çok sayıda eğitimci katıldı. Organizasyon, alanın güncel tartışmalarını ve uygulama odaklı çözümleri sahneye taşıma hedefiyle dikkat çekiyor.

eğitimde yapay zekâ: fırsatlar ve sorumluluklar:

Açılış konuşmasında Emre Çay, teknolojinin ve yapay zekânın eğitim süreçlerine entegrasyonunun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Çay, akıl ve bilimin rehberliğinde üniversitelerle güçlü iş birliklerinin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

Geleceğin dünyasına hazırladığımız çocuklarımız için akıl ve bilimin rehberliğinde, üniversitelerimizle güçlü iş birlikleri içerisinde ilerlemeyi önemsiyoruz. Bu kongre, teorik bilginin pratikle buluştuğu, eğitimde yenilikçi vizyonların geliştirildiği çok kıymetli bir platformdur

oturumlar, paneller ve çalıştaylar:

Kongre programı boyunca yapay zeka destekli öğretim materyalleri, fen ve matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar, algoritmik düşünme becerileri ve dijital çağda öğretmen yeterlilikleri gibi başlıklar altında çok sayıda oturum, panel ve çalıştay gerçekleştirilecek. Bilimsel paylaşımlar ile sektörel değerlendirmelerin bir arada sunulacağı etkinlik, alanında uzman isimlerin sunumlarıyla devam edecek.

Organizatörler, kongrenin hem teorik tartışmalara hem de sınıf içi uygulamalara kaynaklık edecek çözümlere zemin hazırlamasını amaçlıyor. Katılımcılar, yapay zekânın sunduğu araçların eğitimsel etkililiğini, etik boyutlarını ve öğretmenlerin bu dönüşüme nasıl hazırlanması gerektiğini ele alacak.

Kongre süresince elde edilecek bilimsel çıktılar ve uygulama örneklerinin, fen ve matematik eğitiminde dijital dönüşümü şekillendirmede yol gösterici olması bekleniyor.

MUĞLA’DA "YAPAY ZEKÂ ÇAĞINDA FEN VE MATEMATİK EĞİTİMİ" ZİRVESİ BAŞLADI