Dolar 48,2669 -0,01%
Euro 55,9462 +0,01%
Bist 14.062,55 -1,17%
Altın Gram 6.793,23 -0,43%
EUR/USD 1,1581 -0,10%
Brent Petrol 94,28 -0,39%
--°

Gaziantep standı Foodist İstanbul'da coğrafi işaretli lezzetleri dünya pazarına taşıdı

Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünleri ve yöresel lezzetleri, GTB ve GTO standıyla Foodist İstanbul'da uluslararası alıcılarla buluştu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 15:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Gaziantep standı Foodist İstanbul'da coğrafi işaretli lezzetleri dünya pazarına taşıdı

Gaziantep'in gastronomi mirası uluslararası vitrine çıktı

Gaziantep'in köklü gastronomi kültürü ve coğrafi işaretli ürünleri, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Foodist İstanbul Uluslararası Gıda ve İçecek Ürünleri Fuarı'nda tanıtıldı. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) ve Gaziantep Ticaret Odası (GTO) iş birliğiyle kurulan Gaziantep Standı, kentten gelen üreticilerle sektör profesyonellerini bir araya getirdi.

Uluslararası ağ ve ticari fırsatlar:

Organizasyon, 60 ülkeden 2 binin üzerinde satın alma profesyoneli ve karar verici temsilciyi ağırlayarak ikili iş görüşmeleri için zemin hazırladı. Fuara katılanlar arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da yer aldı; oturumlar Türkiye'nin tarımsal üretim gücü, gıda sanayisinin geleceği ve ihracat fırsatlarını ele aldı. Gaziantep standı, ziyaretçilere yöresel ürünler, üretim kültürü ve tadımlar aracılığıyla doğrudan tanıtım olanağı sundu.

Coğrafi işaretlerin rolü ve Gaziantep'in hedefleri:

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Foodist İstanbul'un Türkiye'nin gıda üretim gücünü uluslararası alıcılarla buluşturan önemli bir platform olduğunu vurguladı ve fuarın küresel görünürlük sağlama misyonunu önemsedi. GTB heyeti fuar süresince Gaziantepli firma stantlarını ziyaret ederek üreticilerle ihracat odaklı görüşmeler gerçekleştirdi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ise Gaziantep mutfağının sadece lezzet zenginliği değil, kuşaktan kuşağa aktarılan üretim bilgisi ve ustalık olduğunu belirtti. Akıncı, GTB'nin bugüne kadar 24 ürünün coğrafi işaret tescilini gerçekleştirdiğini ve Antep Lahmacunu ile Antep Fıstık Ezmesi'ni Avrupa Birliği nezdinde tescilleyerek uluslararası koruma sağladıklarını hatırlattı.

Akıncı, coğrafi işaretlerin üreticinin emeğini koruyan, geleneksel üretim bilgisinin sürekliliğini sağlayan ve ürünlerin katma değerini yükselten stratejik bir araç olduğunu belirterek, Gaziantep'in yöresel ürünlerinin doğru tanıtım ve markalaşma ile daha büyük ekonomik değere dönüşebileceğini kaydetti. GTB ve GTO'nun bu tür uluslararası organizasyonlarda sürdüreceği tanıtım çalışmaları, kent ürünlerinin yeni pazarlara açılmasına ve kalıcı ticari iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

GAZİANTEP’İN KÖKLÜ GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ, GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI...

GAZİANTEP’İN KÖKLÜ GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ VE COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ, GIDA SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI BULUŞMA NOKTALARINDAN FOODİST İSTANBUL ULUSLARARASI GIDA VE İÇECEK ÜRÜNLERİ FUARI’NDA DÜNYA VİTRİNİNE TAŞINDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Salihli'de KPSS öncesi güvenlik planı netleşti
images

Elazığ’da servis şoförlerine güvenlik odaklı trafik eğitimi
images

Kemer'de ücretsiz destek kursu gençleri üniversiteye taşıdı
images

Muğla'da yapay zeka çağında fen ve matematik eğitimi zirvesi başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta ağustos akşamlarını dolduran fuar 2,7 milyonla rekor kırdı

Yenidoğan dosyasında çarpıcı savunma: hemşire 'pişmanlığım ömür boyu sürecek' dedi

Park halindeki araç el freni çekilmeden hareket etti, yaya son anda kurtuldu

Kahramanmaraş'ta mukaddes emanetler sergisi: Kâbe örtüleri ve asr-ı Saadet yadigarları

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı