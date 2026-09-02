Kemer'de ücretsiz destek kursu gençleri üniversiteye taşıdı

Kursun altı yıllık birikimi meyve veriyor:

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde hayata geçirilen Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu, altı yıllık faaliyetinin ardından sınav başarısıyla dikkat çekiyor. Meclis üyelerinin desteğiyle eğitime kazandırılan kurum, öğrencilere ücretsiz üniversite sınavı hazırlık imkânı sunuyor ve her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı fakültelere yerleşen öğrencilerle kentte gurur yaratıyor.

Kursa katılan ve son üniversite sınavında başarı elde eden öğrenciler, Başkan Topaloğlu'nu makamında ziyaret ederek deneyimlerini ve hedeflerini paylaştı. Topaloğlu, eğitimin toplumların gelişimindeki rolüne dikkat çekerek kursun kuruluşundan bu yana elde edilen sonuçlara vurgu yaptı.

Başkanın değerlendirmesi ve teşekkürler:

Topaloğlu, kursun altı yıl önce kurulduğunu hatırlatarak çocukların tıp, hukuk, diş hekimliği gibi bölümlere yerleşmesinin bir başarı göstergesi olduğunu belirtti. Başarıda emeği geçen kurs öğretmenlerine ve öğrenci ailelerine teşekkür eden Topaloğlu, belediye olarak eğitimde tüm kademelerde destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti ve üniversite sınavında başarılı olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrenci hikâyeleri ve kazanılan bölümler:

Kurs koordinatörü Ali Yıldırım da Kemer Belediyesi’nin eğitim vizyonu doğrultusunda yürütülen ücretsiz hazırlık programının bu yıl da önemli sonuçlar verdiğini söyledi. Yıldırım, öğrencilerin sağlık, hukuk ve diş hekimliği başta olmak üzere farklı alanlarda başarı elde ettiğini ve umutlarının yüksek olduğunu vurguladı.

Bireysel örnekler arasında Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Selim Sungur, kursun hem ders hem motivasyon desteği sunduğunu; Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Mustafa Kaan Eski ise sağlanan eğitim imkânları için Başkan Topaloğlu'na teşekkür ettiğini belirtti. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Pınar Yılmaz ile İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesini kazanan Batuhan Ilgın da kurs ve öğretmenlerin desteğinin başarılarında etkili olduğunu aktardı.

Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nun sunduğu ücretsiz hazırlık imkânı, kentte eğitim desteğinin sürdürülebilirliğine ve gençlerin farklı alanlarda temsil gücüne katkı sağlıyor. Belediye yetkilileri, benzer projelerin devam edeceğini ve elde edilen başarıların yeni öğrencilere örnek teşkil edeceğini belirtiyor.

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