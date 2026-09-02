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Elazığ’da servis şoförlerine güvenlik odaklı trafik eğitimi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, 2026-2027 eğitim yılı öncesi servis şoförlerine hız, emniyet kemeri ve öğrenci indirme-bindirme güvenliği eğitimi verdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 14:50

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Elazığ’da servis şoförlerine güvenlik odaklı trafik eğitimi

Elazığ'da servis şoförlerine güvenlik odaklı trafik eğitimi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması öncesinde okul servis aracı sürücülerine yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinliğin amacı, öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarının sağlanması olarak açıklandı.

eğitimin içeriği:

Eğitimi veren Başkomiser Cem Doğruer, servis şoförlerine trafik kurallarına uyulması, hız limitlerine riayet edilmesi ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca öğrenci indirme-bindirme esnasında alınması gereken güvenlik tedbirleri, servis araçlarının güvenli kullanımı ve araçlarda bulunması gereken güvenlik donanımları üzerinde duruldu.

sürücülere yapılan uyarılar:

Eğitimde, öğrencilerin can güvenliğinin her şeyden önce geldiği vurgulanarak sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanmaması, dikkatli ve kontrollü araç kullanması gerektiği hatırlatıldı. Şoförlerden, öğrencilerin güvenli bir şekilde indirilip bindirilmesine azami özen göstermeleri ve trafik kurallarına titizlikle uymaları istendi.

Bu bilgilendirme ile hem öğrencilerin günlük ulaşım güvenliğinin artırılması hem de servis hizmetlerinde standardın yükseltilmesi amaçlanıyor.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SERVİS...

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN SERVİS ŞOFÖRLERİNE YÖNELİK EĞİTİM VERİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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