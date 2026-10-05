Muğla'da 'Yeşil Vatan' koruması ile asayiş tedbirleri ele alındı

Muğla İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Muğla İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Görüşülen konular:

Toplantıda asayiş ve güvenlik başta olmak üzere narkotik, terör, organize ve siber suçlarla mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele, aranan şahısların yakalanması ve düzensiz göçle mücadele konuları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Tedbirler ve öncelikler:

Toplantıda ayrıca emniyet ve trafik tedbirleri ile orman yangınlarının önlenmesine yönelik ilave adımlar değerlendirildi. Özellikle "Yeşil Vatan"ın korunması amacıyla alınacak tedbirlerin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Katılımcılar, Muğla genelinde huzur ve güvenliğin sürdürülebilmesi için yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti ve mevcut tedbirlerin etkin uygulanmasının takip edileceğini belirtti.

MUĞLA İL GÜVENLİK VE ASAYİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI, VALİ DR. İDRİS AKBIYIK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.