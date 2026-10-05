Piraziz'de soba kaynaklı yangında aile evi yandığını gözyaşlarıyla izledi

Piraziz'de ev kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde, Olgun Işıkdemir'e ait evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin büyük bölümünü sardı ve yapı kısa sürede kullanılamaz hale geldi.
yangının büyümesi ve müdahale:
İhbar üzerine bölgeye Piraziz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
aile ve hasarın boyutu:
Yangını evlerinin alevlere teslim oluşunu gözyaşlarıyla izleyen aile büyük üzüntü yaşadı. Alevlerin sardığı ev kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili yetkililer tarafından yangının çıkış nedeni üzerine inceleme başlatıldı.
GİRESUN’UN PİRAZİZ İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA BİR EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ. EVLERİNİN YANDIĞINI GÖZÜ YAŞLI ŞEKİLDE İZLEYEN AİLE, YANGININ ARDINDAN BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI.
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