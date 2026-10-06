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Muğla'dan teknofest başarısı: Neutron Technology iki yarışmada kürsüye çıktı

Muğla Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin 'Neutron Technology' takımı, Teknofest 2026'da iki ayrı yarışmada derece alarak kenti gururlandırdı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:41

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EDİTÖR: İrem Özkan

Muğla'dan teknofest başarısı: Neutron Technology iki yarışmada kürsüye çıktı

Muğla Deneyap öğrencileri Teknofest 2026'da iki ödülle döndü

Teknofest 2026'da yarışan Muğla Deneyap Teknoloji Atölyesi öğrencilerinden oluşan Neutron Technology takımı, farklı alanlardaki projeleriyle jüri karşısına çıktı ve iki ayrı yarışmada derece elde ederek kente önemli bir başarı kazandırdı.

dereceler ve yarışmalar:

Takım, lise kategorisinde katıldığı Sıfır Atık ve Döngüsel Ekonomi Yarışmasında Türkiye 2'ncisi olurken; Bağımlılıklarla Mücadelede Teknolojik Uygulamalar Yarışmasında Türkiye 6'ncısı olarak iki ayrı alanda ülke genelinde dereceler aldı. Projelerin her iki yarışmada da farklı gereksinimlere uygun biçimde sunulduğu ve jüri değerlendirmesinden başarılı not aldığı bildirildi.

destek, tebrik ve kentte bıraktığı etki:

Muğla Deneyap Teknoloji Atölyesi yetkilileri, öğrencilerin başarısında emeği geçen ailelere ve danışman öğretmenlere teşekkür etti. Yetkililer, Neutron Technology takımındaki öğrencileri tebrik ederek, bu tür ulusal düzeydeki başarıların Muğla'da teknoloji ve inovasyon çalışmalarının önemini pekiştirdiğini vurguladı.

Elde edilen dereceler, kentte sevinçle karşılandı ve gençlerin bilim ile teknoloji alanındaki potansiyelinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

TEKNOFEST 2026&#039;DA MUĞLA&#039;YA ÇİFTE DERECE

TEKNOFEST 2026'DA MUĞLA'YA ÇİFTE DERECE

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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