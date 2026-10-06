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Kacır'dan Antalya'da uzay diplomasisine yoğun mesai

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IAC 2026'de Antalya'da bakanlarla girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ortak projeleri görüştü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Taylan Polat

Kacır'dan Antalya'da uzay diplomasisine yoğun mesai

Kacır'dan Antalya'da uzay diplomasisine yoğun mesai

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında Antalya'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kacır, Antalya'da İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu, Lüksemburg Ekonomi, KOBİ'ler, Enerji ve Turizm Bakanı Lex Delles, BAE Spor Bakanı Ahmad Belhoul Al Falasi, Özbekistan Dijital Teknolojiler Bakanı Sherzod Shermatov ve Zimbabve Çevre, İklim ve Yaban Hayatı Bakanı Evelyn Ndlovu ile bir araya geldi.

görüşmelerin odağı:

Görüşmelerde; girişimcilik, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında ülkeler arasındaki iş birliği imkânları değerlendirildi.

ortaklık ve beklenti:

Kacır, sürecin sonuçlarına dair, "Müşterek hedeflerimiz doğrultusunda yeni ortaklıkların ve somut projelerin önünü birlikte açacağız. IAC 2026’nın oluşturduğu güçlü uluslararası atmosferin, ülkelerimiz arasındaki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ KAPSAMINDA BİR DİZİ...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR, ULUSLARARASI UZAY KONGRESİ KAPSAMINDA BİR DİZİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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