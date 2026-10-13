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Karaman’da cip kaldırıma çıkarak ağacı devirdi

Karaman’da sürücünün kontrolünü kaybettiği cip kaldırıma çıkarak bir ağacı devirdi; maddi hasar oluştu, yaralanma yok, polis olay yerinde inceleme başlattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:02

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman’da cip kaldırıma çıkarak ağacı devirdi

Kaza detayları:

Karaman Topucak Mahallesi Kenzi Caddesi üzerinde gerçekleşen kazada, M.K. yönetimindeki 70 ACP 729 plakalı BMW marka cip, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve kaldırımdaki bir ağacı devirdi.

Kazada yaralanan olmadı, ancak cipte maddi hasar oluştu.

Ekip müdahalesi ve soruşturma:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza yerinde incelemelerde bulundu ve görünür delillerin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Kazayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı ve olayın oluş nedenine yönelik soruşturma sürüyor.

KARAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ CİPİN KALDIRIMA ÇIKARAK AĞACI DEVİRMESİ...

KARAMAN’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ CİPİN KALDIRIMA ÇIKARAK AĞACI DEVİRMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA YARALANAN OLMADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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