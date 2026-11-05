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Muratlı'da çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Tekirdağ Muratlı'da İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde 16 FM 911 plakalı otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 21:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Muratlı'da çarpışma: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Muratlı'da otomobil ile motosikletin çarpışması

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Kırkkepenekli yolu üzerinde 16 FM 911 plakalı otomobil ile Zafer B. idaresindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve olay yerine sevk edilen ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza yeri ve ilk müdahale:

Kaza, Kırkkepenekli yolu üzerinde gerçekleşti. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Kazaya karışan motosiklet ve çevredeki izler, bölgedeki görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda inceleniyor.

sürücünün kaçması ve polis çalışması:

Kazaya karışan otomobilin sürücüsünün aracını olay yerinde bırakarak yaya olarak ayrıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması ve kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili görgü tanıklarının ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelendiği bildirildi.

MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ.

MOTOSİKLET HURDAYA DÖNDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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