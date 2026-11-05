Paris'te kitlesel gösteriler hayat pahalılığını gündeme taşıdı

Paris sokakları hayat pahalılığına tepki için doldu

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere ülke genelinde sendikaların çağrısıyla düzenlenen gösterilerde yüzbinlerce kişi yaşam maliyetlerindeki artışı protesto etti. Fransa İçişleri Bakanlığı ilk değerlendirmelere göre ülke çapında yaklaşık 600 bin kişinin sokaklara döküldüğünü bildirirken, önde gelen sendika CGT katılımı 1,6 milyon olarak açıkladı ve Paris'teki gösterici sayısının 350 bine ulaştığını savundu.

gösterilerin boyutu ve dağılımı:

Eylül ayında başlayan hayat pahalılığı ve eğitim koşullarına yönelik eylemler bağlamında bu haftaki gösteriler, yerel basına göre şimdiye kadarki en kalabalık eylemler arasında yer aldı. Başkentteki yürüyüş büyük ölçüde barışçıl biçimde sonlanırken bazı noktalarda kalabalık ile polis arasında gerginlikler yaşandı; protestolar sırasında en az bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin belirli bölgelerde göz yaşartıcı gaz kullandığını bildirirken yaralanan ve gözaltına alınanların sayısına ilişkin kesin veriler henüz paylaşılmadı. Eğitim Bakanlığı ise ülke genelindeki öğretmenlerin yaklaşık %16'sının eylemlere katıldığını açıkladı.

talepler, tepkiler ve devletin yanıtı:

Göstericiler, enflasyon karşısında eriyen maaşlar, kamu hizmetlerine ayrılan kaynakların yetersizliği, zam talepleri ve polis müdahalelerine ilişkin kaygıları protesto eden afişler taşıdı. Bir öğrenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Özellikle maaşlar ve kamu hizmetleri konusunda geleceğe ilişkin büyük bir endişe var. Umarım yaklaşan seçimlerde adaylar bu hareketi gerçekten dikkate alır" dedi.

Protestoya katılan itfaiyecilerden biri, "Maaşlarımız enflasyon karşısında aynı oranda artmadı" ifadelerini kullandı. Dumontroty adlı itfaiyeci, bu yaz Fransa'nın güneyinde çıkan ve rekor sıcaklıklarla ilişkilendirilen orman yangınlarına atıf yaparak, daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Başbakan Sebastien Lecornu, gösterilerin sürmesi üzerine sendikalar ve işveren temsilcilerini kapsayacak bir toplantının düzenleneceğini duyurdu. Lecornu, 9 Kasım'da Paris'teki başbakanlık konutu Matignon'da bir "sosyal konferans" yapılacağını bildirdi; toplantının amaçlarının başta ücretler ve kamu hizmetleri olmak üzere gündemdeki talepleri ele almak olduğu belirtildi.

Öte yandan ülkenin bazı kentlerinde vakalar da yaşandı: Strazburg'daki bir eylemde kalabalığın çevik kuvvet üniforması giymiş bir mankeni ateşe verdiği bildirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olayı kınayarak bölge yetkililerinden durumu yargıya taşımalarını talep etti.

Program yetkililerin yerel saatle 19.00'a kadar izin verdiği çerçevede sonlanmış olsa da, göstericiler başkentteki tarihi Millet Meydanı'ndan ayrılmadı ve taleplerin siyasi gündemde kalmaya devam edeceğine işaret etti.

Fransa’nın başkenti Paris’te sendikaların çağrısıyla artan yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla düzenlen gösterilere yoğun katılım sağlanırken, Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki protestolara yaklaşık 600 bin kişinin katıldığını açıkladı. Başbakan Sebastien Lecornu, 9 Kasım’da sendikalar ve işverenler arasında bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.