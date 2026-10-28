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Muratpaşa'da sinyalizasyon arızası kavşağı kilitledi, sürücüler trafiği açtı

Antalya Muratpaşa'da arızalanan trafik ışıkları kavşağı kilitledi; trafik polisleri gelene kadar sürücüler araçlarını bırakıp trafiği açmaya çalıştı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:38

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Muratpaşa'da sinyalizasyon arızası kavşağı kilitledi, sürücüler trafiği açtı

sinyalizasyon arızası ve sabah yoğunluğu:

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sabah mesai saatlerinde artan araç yoğunluğu ve yağışlı hava, kavşaktaki sinyalizasyon sisteminin devre dışı kalması ile birleşince trafik kısa sürede durma noktasına geldi. Trafik ışıklarının çalışmaması üzerine bazı sürücüler geçebilmek için kavşağa girmeye çalıştı; bu durum araçların birbirini engellemesine ve trafiğin kilitlenmesine yol açtı.

vatandaş müdahalesi ve görüntülenen anlar:

Trafik polisinin olmadığı kavşakta, duyarlı sürücüler araç ve motosikletlerinden inerek trafiği açmak için müdahalede bulundu. Bir kısmı yönlendirme yaparken bazıları araçlarını kenara çekti; zaman zaman kısa süreli tartışmalar yaşandı. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı ve görüntülerde sürücülerin kavşağı açma çabaları görülüyor.

polis müdahalesi ve trafiğin normale dönmesi:

Kısa süre sonra adrese ulaşan trafik polisi, kavşaktaki akışı düzene sokmak için çalışma başlattı. Polis gelene dek vatandaşların müdahaleleri trafiğin tamamen felç olmasını önledi; yetkili ekiplerin yönlendirmesiyle trafik kontrollü şekilde normale döndü. Olay, sinyalizasyon arızalarının yoğun saatlerde trafik akışı üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri ve yerel müdahalenin önemini ortaya koydu.

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE ÇALIŞMAYAN TRAFİK IŞIKLARI NEDENİYLE KAVŞAK SİSTEMİNDE TRAFİK...

ANTALYA’NIN MURATPAŞA İLÇESİNDE ÇALIŞMAYAN TRAFİK IŞIKLARI NEDENİYLE KAVŞAK SİSTEMİNDE TRAFİK KİLİTLENDİ. VATANDAŞLAR, TRAFİK POLİSLERİNİN BULUNMADIĞI KAVŞAKTA SIKIŞAN TRAFİĞİ AÇMAK İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCADI. O ANLAR, VATANDAŞIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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