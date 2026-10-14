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muşlu çiftçinin 220 dönümlük pancar serüveni ve fiyat beklentisi

Muş'un Hasköy ilçesi Düzkışla'da çiftçilik yapan Muhammed Ballı, 220 dönüm şeker pancarı ekerek 2 bin ton rekolte bekliyor ve 6 bin lira talep ediyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:15

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EDİTÖR: Berk Doğan

muşlu çiftçinin 220 dönümlük pancar serüveni ve fiyat beklentisi

muş'ta pancar ekiminde yüksek rekolte beklentisi

Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Düzkışla beldesinde baba mesleğini sürdüren Muhammed Ballı, bu sezon 220 dönüm alana şeker pancarı ekti. Ballı, yaptıklarını ve hasat beklentisini paylaştı: 2 bin ton ürün elde etmeyi umduğunu söyledi.

aile mesleği olarak pancar üretimi:

Çiftçilikle küçük yaştan beri iç içe olduğunu anlatan Ballı, evli ve bir çocuk babası olduğunu belirtti. "Evliyim, bir çocuğum var. Eskiden de babamlar yapıyordu, onların yanına gidiyordum. Kendimi bildim bileli şeker pancarı işindeyim," sözleriyle üretimin aile geleneği olduğunu dile getirdi.

fiyat beklentisi ve üretim maliyetleri:

Ballı, artan üretim giderlerine dikkat çekerek alım fiyatının üreticiyi rahatlatacak seviyede olmasını istedi. "Bu yıl 220 dönüm ektim. Bizim beklentimiz 2 bin ton. 6 bin liradan verirsek en azından yaptığımız masrafları bir nebze rahatlatır bizi" ifadelerini kullandı. Üreticinin talebi, hasat sonrası pazarlık ve piyasa koşullarına göre şekillenecek.

Haberde yer alan sayısal bilgiler ve isimler üreticinin beyanına göre aktarılmıştır.

DÜZKIŞLA BELDESİNDE ŞEKER PANCARI HASADI SÜRÜYOR

DÜZKIŞLA BELDESİNDE ŞEKER PANCARI HASADI SÜRÜYOR

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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