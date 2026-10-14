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Sivas'ta sanayi esnafıyla birlik mesajı: ortak adımlarla kalkınma

STSO Başkanı Zeki Özdemir, 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi, birlik ve çözüm odaklı projelerle kalkınma vurguladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:54

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EDİTÖR: Berk Doğan

Sivas'ta sanayi esnafıyla birlik mesajı: ortak adımlarla kalkınma

Sivas'ta 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı ve Başkan Adayı Zeki Özdemir, meclis üyelerinin de katıldığı ziyaretlerle 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki esnaflarla bir araya geldi. Görüşmelerin odağında Sivas'ın sanayi sektörünün geleceği, esnafın talepleri ve ortak hareket ederek sağlanacak ekonomik kazanımlar yer aldı.

Talepler ve ortak yaklaşım:

Ziyaretler sırasında Özdemir, küçük sanayi esnafının bir arada hareket etmesinin önemine dikkat çekti ve esnafın talep ile önerilerini dinledi. Ayrıca Sivas'ın sanayisinin potansiyelini yükseltecek yeni projelerden bahsederek, uygulamaya dönük adımların gerekliliğini vurguladı. Esnaflarla yapılan görüşmelerde problemlere çözüm odaklı yaklaşım ve yatırım olanaklarının önünün açılması öncelikli gündem maddeleri oldu.

Sivas’ta küçük sanayi esnafımızın bir arada, omuz omuza hareket etmesi ve hep birlikte sanayileşme yönünde kararlı adımlar atması, hiç şüphesiz şehrimize büyük bir ekonomik sıçrama kazandıracaktır. Sanayimizin gücü, Sivas’ın gücüdür. Bizler bu potansiyeli harekete geçirmek ve esnafımızın birleşmesi ve yatırım yönünde önünü açmak için her zaman olduğu gibi yine görevimizin başında olarak şehrimizin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Birlik mesajı ve esnafın geri bildirimi:

Özdemir'in birlik, beraberlik ve ortak sanayileşme çağrısı, sanayi sitesindeki esnaf tarafından olumlu karşılandı. Ziyaret boyunca ortak projeler, yatırım teşvikleri ve esnafın beklentilerinin giderilmesine yönelik somut adımlar üzerine görüş alışverişi yapıldı. Meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen temaslar, STSO yönetiminin esnafın yanında olduğu ve destek sağlamaya devam edeceği mesajını pekiştirdi.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI ZEKİ ÖZDEMİR, ESNAFLAR İLE BİR ARAYA...

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKANI VE BAŞKAN ADAYI ZEKİ ÖZDEMİR, ESNAFLAR İLE BİR ARAYA GELEREK SİVAS’IN SANAYİ SEKTÖRÜNDE Kİ GELECEĞİNE YÖNELİK SANAYİ ESNAFI İLE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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