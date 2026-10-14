Kayseri ile Erbil ticaretinde 5 alanda ön protokoller imzalandı

Kayseri ve Erbil arasında yeni ticari adım

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, Türkiye Irak Sanayici ve İş Adamları Derneği (TİSİAD) ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcilerinin katılımıyla Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) gerçekleştirilen görüşmeler, iki şehir arasındaki ekonomik ilişkileri somut iş birliklerine dönüştürmeyi hedefledi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ile Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde yapılan temaslarda, taraflar karşılıklı iş ilişkilerini genişletecek zemin hazırladı.

Görüşmeler ve sağlanan ön anlaşmalar:

Gerçekleştirilen B2B ikili iş görüşmeleri sonucunda; tarım, inşaat, çelik kapı, PVC kapı pencere sistemleri ve hal kompleksi olmak üzere beş stratejik sektörde ön anlaşmalar sağlandı. Ayrıca, Kayserili firmalar için 2 adet bayilik verilmesi hususunda mutabakata varıldı. TİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Salih Çelik, görüşmelerin verimli geçtiğini ve tarafların hukuki ile idari detayları yazılı olarak olgunlaştıracağını belirtti; yapılan toplam ön görüşme sayısını 13 olarak aktardı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri'nin 6 bin yıllık ticaret geleneğine vurgu yaparak şehrin sanayi altyapısı ve üretim gücünü ön plana çıkardı. Gülsoy, Erbil ile kurulacak ilişkilerin sadece mal alışverişiyle sınırlı kalmaması, ortak yatırımlar ve güçlü tedarik zincirleriyle kalıcı refah sağlayacak ortaklıklara dönüşmesinin hedeflendiğini söyledi. Ziyaretin, yeni hizmet döneminin ilk gününde gerçekleşmesinin kendileri için anlamlı ve bereketli olduğunu ifade etti.

İleriye dönük beklentiler ve takip:

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kamaran Salah Saeed Al-Khayyat, Kayseri'deki misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti bildirerek, iki oda arasında kalıcı ilişkilerin temelinin atıldığını ve 5 adet sözleşmenin imzalandığını söyledi. Al-Khayyat ayrıca Kayseri ile Erbil arasında doğrudan uçuşların başlatılması talebinde bulunduğunu ve iki şehir arasında 'kardeş şehir' statüsü yönünde Büyükşehir Belediyesi meclis kararından bahsedildiğini aktardı.

TİSİAD temsilcileri, protokol süreçlerini yakından takip edeceklerini ve taraflar arasındaki mutabakatların hukuki çerçevede netleştirileceğini belirtti. Heyetler arasında varılan ön anlaşmaların yazılı protokollere dönüşmesiyle birlikte uygulamaya yönelik adımların atılması planlanıyor.

Ziyaret, karşılıklı plaket takdimi ve aile fotoğrafı ile sona erdi; KTO yönetimi ve konuk heyet önümüzdeki dönemde karşılıklı ziyaretler ve takip toplantıları gerçekleştirerek sağlanan iş birliklerinin somut projelere dönüşmesini amaçlıyor.

ERBİL TİCARET VE SANAYİ ODASI HEYETİ, TÜRKİYE IRAK SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (TİSİAD) VE ULUSLARARASI NAKLİYECİLER DERNEĞİ (UND) TEMSİLCİLERİ, KAYSERİ TİCARET ODASI’NI (KTO) ZİYARET ETTİ.